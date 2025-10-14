Svarīgs vēstījums no likteņa šajās dienās – vai esi viens no tiem, kas to saņems? 0

kokteilis.lv
11:33, 14. oktobris 2025
Kokteilis Horoskopi un mistika

Šajās dienās liktenīgas pārmaiņas gaida četras zodiaka zīmes.

Reklāma
Reklāma
“Šodien pārstāja pukstēt viņa sirds…” Mūžībā aizgājis Mārtiņš Lauva
“Paldies jums visiem par atbalstu, bet…” Nogalināto suņu saimnieks nāk klajā ar paziņojumu
Negaidīti atcelts Maestro koncerts… Raimonda Paula ģimene atklāj iemeslu
Lasīt citas ziņas

Šajās dienās enerģija palīdzēs jums redzēt realitāti tādu, kāda tā ir. Patiesības pieņemšana sniegs brīvību un spēku dzīvot harmonijā ar sevi. Četrām zodiaka zīmēm šīs dienas būs iespēja iegūt iekšējas atziņas un atgriezties pie sava sirds centra.

Lūk, uz kurām zīmēm tas attiecas!

Vērsis

Iespējams, tas, kas kādreiz šķita nepieciešams, vairs nesniedz laimi. To tu skaidri redzēsi šajās dienās.

CITI ŠOBRĪD LASA
Latvijas uzņēmēju tirdzniecības misija Vašingtonā sākas ar dalību pasaules vadošajā militārās industrijas izstādē AUSA
“Katru reizi, ieskatoties spogulī…” Lato Lapsa pauž skarbu vēstījumu nošauto suņu īpašniekam
Ruks nāk klajā ar paziņojumu par Vecrīgas pulksteņu veikala laupīšanas lietu

Atteikšanās no ilūzijām neaizēno iespējas – gluži pretēji, tā atver ceļu patiesām lietām. Tu sapratīsi, ka tev nav vajadzīgs apstiprinājums no citiem, jo tev jau ir viss nepieciešamais.

Galvenā vēsts – mīli sevi. Pieņemot sevi, tu jutīsies lepns par to, kas esi.

Dvīņi

Tavs prāts bieži darbojas nepārtraukti, bet Venera opozīcijā ar Neptūnu palīdzēs tev palēnināt tempu un ieklausīties savā iekšējā balsī. Šis ir intuitīvs atziņas brīdis – atbildes nerodas caur analīzi, bet caur sajūtām.

Tu ievērosi, cik viegli kļūst, kad pieņem cilvēkus tādus, kādi viņi ir, bez vēlmes viņus mainīt. Šī apziņa sniegs maigumu, harmoniju un iekšēju mieru.

Pārstāsi kritizēt savas īpašības un sāksi tās uztvert kā spēka avotu. Individualitāte nav vājums – tā ir tava dāvana. Šīs dienas būs pagrieziena punkts tavas personīgās izaugsmes un pārliecības veidošanā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Jaunava nevienam netic, Skorpions nepiedod, bet Ūdensvīrs vienkārši aiziet… Nepieejamāko zodiaka zīmju tops
Kokteilis
Radošas nodarbes šodien būs kā dvēseles terapija. Dienas horoskops 14. oktobrim
Kokteilis
Par ko visbiežāk dažādu zodiaka zīmju sievietes sūdzas draudzenēm? Zivis par dzīvi sūdzas visbiežāk…
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.