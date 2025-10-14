“Neviens viņu neielūdza!” Megana Mārkla, izsviesta pa durvīm, cenšas ielauzties modes pasaulē pa logu 0
Megana Mārkla šķiet atkal gatavojas kam jaunam un pārsteidzošam, vismaz tā vēsta virkne publisku parādīšanos gan ASV, gan Eiropā, un šonedēļ paredzētas vēl vairākas noslēpumainas tikšanās, vēsta DailyMail.com.
Saseksas hercogiene gatavojas uzstāties Fortune visietekmīgāko sieviešu samitā Vašingtonā, kur viņa runās par dzīvi un karjeru kā “augsta ranga uzņēmuma dibinātāja”.
Pagājušajā nedēļā Megana kopā ar princi Hariju vairākkārt parādījās sabiedrībā Ņujorkā – pāris saņēma Gada humānistu balvu un piedalījās Garīgās veselības dienas festivālā.
Saseksi tika pamanīti arī dodoties uz greznām pusdienām ar draudzeni, tenisa leģendu Serēnu Viljamsu “Soho House” klubā Ņujorkā.
Taču eksperti saskata PR kampaņas pazīmes – šodien publicēta fotogrāfija, kur Megana vienatnē tiekas ar jaunās “Vogue” ASV redaktori Kloju Mallu klusā luksusa cviesnīcā “Whitby Hotel” Manhetenā.
Megana tika pamanīta arī bez vīra sabiedrībā ar draudzeni Gloriju Steinemu – vienu no ietekmīgākajām Amerikas liberālajām aktīvistēm un feministēm, kas publiski atbalstījusi Meganu pēc “Megxit” notikumiem.
Turklāt oktobrī Megana negaidīti parādījās Parīzē, Balenciaga 2026. gada pavasara-vasaras modes skatē, kur viņas drosmīgie melnbaltie tērpi piesaistīja pasaules mediju uzmanību.
Kāds vadošs PR speciālists ar klientiem gan ASV, gan Lielbritānijā sacīja Daily Mail: “Tā ir Megana 3.0. Viņa atkal ir apritē un gatavojas vēl vienam pārdzimšanas mēģinājumam.”
Šodien Daily Mail atklāja, ka Megana pati bija lūgusi “Balenciaga” galveno dizaineri atļaut viņai piedalīties skatē, nevis saņēmusi oficiālu ielūgumu.
Tomēr modes industrijas iekšējie avoti atzīmē, ka, neskatoties uz dažām pretrunām šī ceļojuma laikā, viņas “Parīzes piedzīvojums” šajā ekskluzīvajā vidē ticis labi novērtēts – un līdzīgas parādīšanās turpmāk nav izslēgtas.
Saseksas hercogienei 2025. gads ir bijis ļoti aktīvs, taču ne bez grūtībām. Martā tika izlaists viņas Netflix šovs “With Love, Meghan”, taču skatītāju vērtējumi izrādījās pretrunīgi un patiesībā diezgan negatīvi.
Viņas Netflix kulinārijas šovu kritiķi pamatīgi nopēla gan pēc pirmās sezonas martā, gan otrās augustā. Plānots arī Ziemassvētku speciālizlaidums, taču nav zināms, vai šovs turpināsies.