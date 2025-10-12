Četri zīlnieki izteica vienu un to pašu biedējošo prognozi par 2025. gada beigām 0
Četri pazīstami zīlnieki izteikuši biedējošas prognozes par 2025. gada beigām. Vai viņi redz kaut ko, ko mēs nezinām, vai vienkārši sakrīt, ka viņu pareģojumi skar vienu un to pašu laika periodu?
Visā cilvēces pastāvēšanas vēsturē ir bijuši cilvēki, kuru neskaidrās paredzējumu frāzes ļauj tās interpretēt kā nozīmīgus vēsturiskus notikumus. Bieži šādi pareģojumi ietver katastrofas un konfliktus, tādēļ nav pārsteigums, ka četri no slavenākajiem zīlniekiem prognozējuši Trešo pasaules karu līdz 2025. gada beigām.
Vanga
Bulgāru gaišreģe, kura nomira 1996. gadā, atstāja aiz sevis daudzus pareģojumus. Viņa esot teikusi: “Pavasarī Austrumos sāksies karš, un tas būs Trešais pasaules karš. Karš Austrumos iznīcinās Rietumus.”
Ja viņa runāja par Krievijas iebrukumu Ukrainā, viņa kļūdījās par trim gadiem. Tomēr Vanga apgalvoja, ka Krievija galu galā “valdīs” pār pasauli”.
Nostradams
Arī kāds 16. gadsimta franču astrologs katastrofu saistīja ar 2025. gadu, apgalvojot, ka tā turpināsies arī 2026. gadā. Tomēr atšķirībā no Vangas, kas runāja par karu Austrumos, Nostradams rakstīja, ka Anglija būs sākumpunkts: “Kad Eiropas zemes redzēs, ka Anglija ir nostiprinājusi savu troni aiz saviem flangiem, sāksies nežēlīgi kari. Valstību iezīmēs tik nikni kari, ka gan iekšēji, gan ārēji radīsies ienaidnieki. Atgriezīsies pagātnes lielā sērga: zem debesīm vairs nebūs nāvējoša ienaidnieka.”