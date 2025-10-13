Bekingemas pilī valda panika: Čārlza III veselība turpina pasliktināties 10
Jaunākā informācija liecina, ka karaļa Čārlza III veselības stāvoklis pasliktinās. Ārzemju mediji informē, ka Bekingemas pilī ir iestājusies panika pēc monarha nesenās iziešanas sabiedrībā. Čārlzs izskatījās ārkārtīgi novārdzis, tievs un ļoti bāls.
“Izskatās, ka viņš cīnās ar kaut ko nopietnāku, nekā sākumā domājām,” sacīja ģimenei pietuvināts informācijas avots. Viņš uzsvēra, ka, lai arī karaļa pārstāvji apgalvo, ka viņš jūtas labi, apkārtējie redz, ka situācija ir ļoti nopietna.
“Viņi klusi gatavo Viljamu ātrai pārejai. Ilūzijas par perfektu veselību brūk,” piebilda cits informācijas avots. Viņš arī norādīja, ka dažas Čārlza fotogrāfijas, visticamāk, tiek rediģētas ar “Photoshop”, lai viņš izskatītos veselīgāks, tomēr pat tas būtiski situāciju neuzlabo.
Atgādinām, ka Čārlzam III 2024. gada ziemā tika diagnosticēts vēzis. Ārsti ieteica viņam atturēties no sabiedriskām aktivitātēm un citiem karaliskajiem pienākumiem. Kaut arī viņš īsi sekoja šiem ieteikumiem, tikai dažus mēnešus vēlāk Čārlzs atgriezās ierastajā dzīvē, turpinot ārstēšanos un darbu.