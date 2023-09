Foto-Shutterstock

6 gardas idejas Miķeļdienas svētku maltītei – no cepeša līdz karstalum







Miķeļdienas mielasts

Miķeļdienas ir tāda kā “pateicības diena” tiem, kas čakli strādājuši – tie ir ne tikai zemnieki, bet arī visi, kas gādājuši par ģimenes pārticību un labsajūtu kopš iepriekšējā gada rudens. To noteikti var izmantot, lai sarīkotu svētku maltīti un iepriecinātu ģimeni (īpaši tās galvu – mammu, tēti, brāli vai kādu citu, kaut vai draugus, kas rūpējušies par jums).

Tautas garamantas liecina, ka senatnē tika godinātas arī dievības (Māra, Miķelis, Jumis, Dievs), un arī to katra ģimene var interpretēt, kā vien vēlas, – var atcerēties valdības ziemas un vasaras darbus, pieminēt nelaiķus vai kādus citus augstākus garus.

Apjumības, kas iekrīt Miķeļdienā, agrāk iezīmēja pēdējo labības pļaujas dienu; tās godināja, ķerot Jumi, lai nodrošinātu labu ražu arī nākamajā gadā. Vai tas neatgādina visu gada laikā realizēto projektu īstenošanas analīzi un plānošanu nākotnei?

Protams, ciemos var un vajag aicināt draugus un radus, kas vēl ir par slinku, lai svinētu Miķeļdienu. Tad var spēlēt arī spēles un kopīgi rotāt mājokli. Mielastu pasniedz paši saimnieki.

Kā jau svinībās Miķeļos ir atļauts baudīt visa gada gardos augļus, jo tas ir laiks, kad čakla latviešu zemnieka saimniecība ir bagāta ar ražu. Uz galda var likt gaļas ēdienus, rudens dārzeņus un augļus, sēnes (var arī meža veltes, kas saglabātas vai sašmorētas vasaras laikā), arī sierus un īpaši ceptu maizi, plāceņus. Ja pašiem nav nokauts kāds īpaši audzēts sivēns vai aitiņa, nav bijis laika doties mežā sēņot vai ogot, nav arī sava dārziņa vai dāsna ābolu kaimiņa, tad dārza, brīvās dabas un dzīvnieku izcelsmes gardumus var meklēt Miķeļdienas tirdziņos un citur.

Protams, nebūs nekas traks, ja Miķeļdienas svinētāji ir veģetārieši, vegāni vai ļoti pieticīgi ēdāji ar tieksmi lietot tikai liesu un veselīgu pārtiku. Svarīgākais – just šī laika pārpilnību un baudīt to, kas tiek uzskatīts par svētku ēdienu.

Lūk, dažas idejas svētku maltītei, kas nebūs nedz par treknu, nedz par liesu, tomēr saglabās svinību ekskluzivitāti.

Miķeļdienas sēņu zupa

Šo zupu var gatavot vairākos veidos. Tomēr varbūt īpašajai ēdienreizei piestāvēs sātīga un smalka krēmzupa?

Sastāvdaļas 3-4 zupas porcijām:

500 g svaigas, saldētas vai kaltētas sēnes (iepriekš iemērcot uz pāris stundām ūdenī)

2 sīpoli

2-3 ķiploka daiviņas

olīveļļa

4 kartupeļi

pētersīļa lapiņas un dilles

3-4 tējk. saldā krējuma

pusglāze piena

ūdens

sāls, pipari, timiāns

Papildinājumam: grauzdiņi

Pagatavošana

Sākumā jābūt sagatavotām sēnēm: nedaudz atkausē – ja saldētas; izmērcē – ja kaltētas; vai vienkārši nomazgā un notīra – ja svaigas. Sēnes sagriež nelielos gabaliņos. Smalki sakapā sīpolus un ķiplokus, tad nedaudz cep uzkarsētā olīveļļā, pievieno arī sagrieztās sēnes. Visu cep aptuveni 7-10 minūtes uz mērenas uguns, kamēr sēnes maina krāsu. Pievieno sāli, piparus, timiānu. Sagriež arī kartupeļus, pievieno sēnēm. Cep vēl 5 minūtes uz mērenas uguns. Pienu atšķaida ar pusglāzi ūdens un ielej cepamajās sēnēs, visu sautē, kamēr kartupeļi pavisam gatavi. Visu masu no pannas pārvieto tur, kur var sablenderēt. Beigās pievieno krējumu un visu kārtīgi samaisa, kamēr karsts. Rotā ar pētersīļiem, dillēm un uzkož ar grauzdiņiem (vai pārkaisa smukumam).

Gailis sarkanvīna marinādē

Protams, gaili var aizvietot arī ar vistu. Bet runā, ka gaiļa gaļas garša tomēr būtiski atšķiras no jebkuras fabrikās vai lauku sētā audzētas vistiņas. Turklāt svētki pieprasa ko īpašu!

Sastāvdaļas 3-4 porcijām – gailis/vista 1,5 kg, 2-3 vidēja izmēra sīpoli, 2-3 burkāni, 300 g skaistu kartupelīšu, 2 ķiploku daiviņas, 2 vidēja izmēra tomāti, 1-2 tējk. sviesta, 1/4 glāze olīveļļas, sāls, pipari, cukurs.

Marinādei – 250 ml sarkanvīna, 2 gab. lauru lapas, 1 tējk. melno piparu, 1 sīpols, 2 ķiploka daiviņas, zaļumi rotāšanai.

Pagatavošana

Gatavojam marinādi! Sagriež sīpolu, sakapā ķiploka daiviņas, liekam tos dziļā traukā. Pievienojam arī lauru lapas, piparus. Visbeidzot sagriežam gaili/vistu porcijās – veselu likt nav labi. Drusku parīvējam ar sāli un citām piedevām, uzlejam vīnu. Liekam ledusskapī marinēties vismaz uz 2 h vai vislabāk uz veselu nakti.

Pēc marinēšanās izņemam putna gaļu, notecinām uz caurdura, bet pašu marinādi gan nelej ārā, jo tā vēl noderēs. Nedaudz nosusinām gaļu ar blīvu virtuves papīra dvieli.

Uzkarsējam eļļu pannā, kurā liekam arī gaļu. Cepam līdz zeltainumam, bet ar domu, ka būs jāsautē!

Liekam apcepto gaļu dziļākā pannā, pievienojam palikušo marinādi ar visiem ķiplokiem un sīpoliem, uzvārām. Kad uzvārījies, liekam sagrieztos tomātus, kartupeļus, burkānus, pievienojam sāli un piparus pēc garšas. Sautējam uz lēnas uguns 40 min – 1h, kamēr visi dārzeņi gatavi. Var pasniegt ar visu šķidrumu, bet, ja šķiet, ka tas ir pārāk šķidrs, var pievienot 1 tējk. miltu un ūdens maisījumu, paralēli nedaudz maisot gaili mērcē un dārzeņos. Rotā ar sakapātiem zaļumiem!

Svaigi kāpostu salāti

Lai gan Miķeļdienā varētu pasniegt arī sautētos kāpostu, kuņģim labāk patiks svaigi kāpostu salāti.

Sastāvdaļas 3-4 porcijām:

puse kāposta galvas

2 burkāni

puse selerijas saknes

neliels sīpoliņš

viens ābols

sauja rozīņu

olīveļļa

sāls, pipari

Pagatavošana

Sagriež smalkās strēmelītēs (var uz rīves vai ar asu, lielu nazi) kāpostu, sarīvē selerijas sakni un burkānus, smalki sakapā sīpoliņu. Iemērc rozīnes siltā ūdenī. Nomizo ābolu (ja no sava dārza, var arī nemizot), sarīvē to. Sajauc visu palielā traukā, lai vieglāk apmaisīt. Pievieno olīveļļu, sāli, piparus un rozīnes. Ļauj nedaudz pastāvēt, lai garšas sajaucas. Pasniedz lielā traukā, lai katrs paņem tik, cik sirds kāro.

Plāceņi ar sinepju sviestu

Sastāvdaļas 3-4 porcijām:

250 g pilngraudu miltu

3 tējk. sviesta

2 tējk. sinepju

2 tējk. medus

1 ola

1 tējk. cepamā pulvera

Pagatavošana

Sinepes un olu kārtīgi samaisa vienā traukā, bet citā sviestu samaisa ar pāris miltu karotēm. Tad pievieno olu un sinepju masu sviestam ar miltiem. Labi samaisa visu. Iesijā pārējos miltus, kuros iemaisīts cepamais pulveris. Gatavo mīklu – tai būtu jāsanāk diezgan cietai, lai arī nelīp pie rokām. Gatavo plāceņus – izrullē mīklu, ar krūzi izgriež apaļas formiņas, aptuveni 5 mm biezas. Liek uz cepamā papīra, pannā un 180 °C sakarsētā krāsnī, cep 15 minūtes. Lai plāceņi nebūtu pārāk cieti, krāsnī uz dibena var ielikt ugunsdrošu trauku ar ūdeni, kas cepšanas procesā iztvaikos.

Karstalus

Kā liecina tautasdziesmas, alus ir viens no Miķeļdienas dzērieniem. To var pagatavot arī pats, tomēr ērtāk ir nopirkt labu alu veikalā vai kādā lauku saimniecībā. Interesanti ir pagatavot no alus karsto dzērienu, kas ir līdzīgs karstvīnam, tomēr ne tik ierasts un vēl nebūs apnicis ciemiņiem (karstvīnu labāk atstāt ziemai).

Sastāvdaļas 3-5 porcijām:

1 l alus

2 ēd. karotes medus

sauja krustnagliņu

naža gals kanēļa

100 ml jebkuras skābenas sulas (ābolu, aveņu)

Pagatavošana

Saliet alu lielā kastrolī un nedaudz pamaisīt, lai atbrīvotos ogļskābā gāze. Likt kastroli uz uguns, sabērt tajā visas sastāvdaļas un sildīt, kamēr parādās pirmās vārīšanās pazīmes. Bet neuzvārīt! Karstalu saliet nelielās alus glāzēs vai omulīgās krūzēs.

Ābolu kūka

Pildījumam – 800 g ābolu, 3/4 glāze cukura, 2 karotes kukurūzas cietes, garšvielu maisījums: pāris samaltas krustnagliņas, samalta ingvera piciņa vai puskarote ingvera pulvera, naža gals malta muskatrieksta, 1 tējk. kanēļa, 1 tējk. sarīvētas citrona miziņas.

Mīklai – 400 g miltu, 250 g sviesta, pāris karotes ūdens, tējk. cepamā pulvera, sāls, 1/2 glāze cukura.

Ieziešanai – 1 ola, nedaudz piena.

Pagatavošana

Miltus iesijā traukā kopā ar cepamo pulveri un šķipsniņu sāls. Sagriež gabalos ļoti labi atdzesētu sviestu (jo aukstāks ir sviests, jo mazāk drups mīkla), pievieno kopā ar cukuru miltiem un saberž drupačās. Pievieno pāris karotes ūdens, lai veidotu mīklu. Mīkla būs pacieta, bet nedrīkstētu to pārāk ilgi mīcīt. Kad mīkla gatava, sagriež to divās daļās – 1/3 un 2/3, ietin maisiņā un ieliek uz 1 h ledusskapī. Kamēr mīkla atdzesējas, ķeras pie pildījuma: nomazgā, nomizo ābolus, sagriež glītos, mazos kubiņos, pievieno cukuru, cieti un garšvielu maisījumu. Kārtīgi samaisa. Mīklu ņem ārā no ledusskapja un no 2/3 veido pamatu 20-24 cm diametra veidnei. No 1/3 sanāks kūkas “vāciņš”. Saliek pildījumu, rūpīgi uzliek “vāciņu”, ieziež ar olas un piena maisījumu, lai ir skaisti brūna. Liek cepties 180-200 °C uz 40 minūtēm. Var pasniegt ar vaniļas saldējumu.