FOTO: SHUTTERSTOCK

91 gadu vecumā miris slavenais itāļu dizaineris Džordžio Armani 0

LA.LV
17:43, 4. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Itāļu modes dizaineris Džordžio Armani miris 91 gada vecumā, ceturtdien paziņoja “Armani Group”.

Dizaineris, kurš gadu desmitiem bija pazīstams ar savas radošās darbības laikā radīto tipiski itālisko estētiku, tiek uzskatīts arī par cilvēku, kurš pacēla Holivudas sarkanos paklājus jaunā līmenī, vēsta ārzemju prese.

Il Signor Armani — tā viņu vienmēr cieņpilni un ar apbrīnu sauca darbinieki un sadarbības partneri — aizgāja mierīgi, tuvinieku ielenkumā,” teikts “Armani Group” paziņojumā, kurā uzņēmuma dibinātājs raksturots kā “neapstādināma virzošā spēka personība”.

“Šajā uzņēmumā mēs vienmēr esam jutušies kā ģimenes locekļi,” lasāms zīmola vārdā izplatītajā paziņojumā, ko sagatavojusi ģimene un darbinieki.

“Šodien, ar dziļām sirdssāpēm, izjūtam tukšumu, ko atstājis cilvēks, kurš ar redzējumu, kaislību un atdevi šo ģimeni radīja un kopa. Bet tieši viņa garā mēs, darbinieki un ģimenes locekļi, kuri vienmēr esam strādājuši līdzās Armanī kungam, apņemamies sargāt viņa mantojumu un turpināt uzņēmuma ceļu viņa piemiņai — ar cieņu, atbildību un mīlestību.”

2025. gada jūnijā Armani pirmo reizi karjerā nebija klāt, lai izietu uz mēles pēc sava zīmola modes skates Milānas vīriešu modes nedēļas laikā. Tolaik uzņēmums paziņoja, ka viņš atveseļojas mājās, nesniedzot sīkāku informāciju par veselības stāvokli.

Mūsdienu luksusa modes tirgū, kur dominē tādi milzu koncerni kā “Louis Vuitton” īpašnieks “LVMH” un “Gucci” mātesuzņēmums “Kering”, Armanī bija viens no retajiem dizaineriem, kurš palika vienīgais sava uzņēmuma akcionārs. Pašlaik nav skaidra mantinieka, kurš pārņemtu Armanī biznesu, kura vērtība 2024. gadā pēc “Bloomberg Intelligence” aplēsēm bija no 8 līdz 10 miljardiem eiro.

