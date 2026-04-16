Foto. Scanpix/LETA/EPA/NEIL HALL

Pēc divām nedēļām situācija Irānā būs kritiska: ASV atradusi tās visneaizsargātāko vietu 35

18:03, 16. aprīlis 2026
Ziņas Ekonomika

Pēc divām nedēļām Irānas situācija būs kļuvusi kritiska, jo Vašingtona ir identificējusi vājo vietu Irānas ekonomikā. ASV jūras spēku plānotā blokāde Hormuza šaurumā varētu radīt Irānai ekonomiskos zaudējumus līdz pat 435 miljoniem dolāru dienā jeb aptuveni 13 miljardus dolāru mēnesī.

Pēc divām nedēļām situācija Irānā būs kritiska: ASV atradusi tās visneaizsargātāko vietu 35
Vairāk nekā 90% no valsts ārējās tirdzniecības notiek caur Persijas līci, turklāt naftas un gāzes eksports veido aptuveni 80% no tās budžeta ieņēmumiem, vēstīts portālā Dialog.ua. Alternatīvie maršruti aptver mazāk nekā 10% no pieejamā eksporta apjomiem, līdz ar to ekonomiskais spiediens kļūst kritisks.

Ierobežojot piekļuvi šim svarīgajam maršrutam, Teherānai faktiski tiek pārtraukts galvenais ārvalstu valūtas ieguves avots, bet nacionālās valūtas vērtība strauji samazinās.

Irāna eksportē aptuveni 1,5 miljonus barelu naftas dienā. Galvenā plūsma ved caur Kharga salu, caur kuru tiek veikti vairāk nekā 90% piegāžu. Arī naftas ķīmijas produkti un rūpniecības eksports otiek caur turieni, un viss ir pakļauts ASV blokādei.

Irānas ekonomika ir kritiski atkarīga no importētām iekārtām un izejvielām, tāpēc jebkādu piegāžu ierobežošana varētu saasināt jau tā augsto inflāciju un pasliktināt preču trūkumu, skaidrots portālā.

Ilgstošas ​​blokādes laikā ražošana būs jāsamazina, jo citādi būs vajadzīgas papildu uzglabāšanas jaudas, kas atkal ir jaunas izmaksas. Bet naftas ieguves jaudu samazināšana tagad varētu izraisīt ilgtermiņa ražošanas jaudu zudumus.

