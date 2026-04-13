"Sūdi būs!" Bergs iesaka jau tagad krāt naudu nākamā gada apkures rēķiniem ziemā, bet tas nav vienīgais drauds, kas sagaida latviešus
Uzņēmējs Normunds Bergs TV24 raidījumā “Kur tas suns aprakts” norāda, ka šobrīd nav iespējams sniegt precīzas prognozes par ekonomikas attīstību tuvākajos 12 mēnešos, jo nenoteiktība saistībā ar karu joprojām ir ļoti augsta. Nav zināms ne konflikta iznākums, ne tā ietekme uz resursiem un piegādes ķēdēm, kas tieši ietekmē arī Latvijas ekonomiku.
Bergs uzsver, ka būtiskākais faktors, ar ko iedzīvotājiem jārēķinās, ir straujš enerģijas cenu kāpums. Viņš aicina laikus domāt par nākamo apkures sezonu, jo ziema, visticamāk, būs dārga. Kā risinājumu viņš min alternatīvus apkures veidus, piemēram, malku vai granulas, kā arī nepieciešamību savest kārtībā esošās apkures sistēmas.
Taču enerģija nav vienīgais izaicinājums. Uzņēmējs norāda, ka no naftas un gāzes tiek ražots milzīgs daudzums dažādu produktu, tostarp sintētiskie audumi. Jau šobrīd tekstila nozarē esot redzamas problēmas – piegādes tuvākajiem mēnešiem ir nodrošinātas, bet nākotnē situācija kļūst neskaidra.
Papildu riskus rada arī hēlija piegādes. Liela daļa šī resursa nāk no Kataras, un tas ir būtisks pusvadītāju ražošanā. Tas nozīmē, ka potenciāls deficīts var skart elektronikas nozari, izraisot cenu kāpumu un produktu pieejamības samazināšanos.
Bergs arī uzsver transporta izmaksu pieaugumu – gan aviācijas, gan kuģniecības maršruti kļūst sarežģītāki un dārgāki, kas vēl vairāk sadārdzina preču piegādes. Rezultātā uzņēmumi būs spiesti prioritizēt ražošanu, koncentrējoties uz ienesīgākajiem produktiem, kamēr citi var tikt atlikti vai pat pārtraukti.
Kopumā uzņēmējs brīdina – tuvākajā laikā jārēķinās ne tikai ar augstākām cenām, bet arī ar dažādu preču deficītu.