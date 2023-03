Ilustratīvs foto

Kāds teiks: kas tur ko nezināt? Tomēr tā nav – ādas kopšanas process, kas izpildīts saskaņā ar rekomendācijām, noteikti sniegs ādai lielāku labumu, turklāt, tas nebūt nav sarežģīti. Gluži otrādi – tas atvieglos ikdienu un, iespējams, arī ietaupīs naudu.

“Aptiekā iegādājamiem kosmētikas līdzekļiem jeb dermokosmētikai ir kāda milzīga priekšrocība,” stāsta “Mēness aptiekas” farmaceite Ērika Pētersone. “Ikdienā strādājot ar šiem līdzekļiem un arī tos lietojot, vienlaikus uzkrājam gan zināšanas gan praksi par ādas kopšanas stratēģiju un secīgumu,” farmaceite salīdzina ādas kopšanas līdzekļus ar orķestri – tajā katra kosmētikas līnija pārstāv mūzikas instrumentu grupu un katrs līdzeklis – kādu mūziķi. Tikai spēlējot kopā un īstajā brīdi, panākams pilnskanīgs priekšnesums.

Dušas rituāls

Daudziem cilvēkiem iešana dušā ir rituāls, katru produktu lietojot secīgi, soli pa solim. Piemēram, pēc nosusināšanas seja un kakls tiek apstrādāti ar losjonu, tad uzklāts kāds serums, savukārt ķermeņa ādā iemasēts tam paredzēts mitrinošs losjons vai krēms. Kamēr āda nožūst, ir laiks iztīrīti zobus. Nākamais solis – krēms ādai ap acīm un sejas ādas mitrinātājs. Kamēr tas uzsūcas ādā, var ieziest (vai izsmidzināt) dezodorantu. Visbeidzot, var klāt SPF jeb saules aizsargfaktoru saturošu līdzekli. Tēmu par dekoratīvo kosmētiku (starp citu, arī tai var būt kopjošas īpašības), šoreiz liksim malā.

Izdarīts tik daudz! Tomēr, paskatoties uz savu ādu tā nešķiet ideāla. Nu, vismaz ne ieguldīto pūļu un resursu ziņā. Te pūtīte, te sausas ādas plankumiņš, citviet āda zvīņojas, šur tur – pa kādam nelielam defektam. Arī krāsa šķiet blāva, daždien – gluži neveselīga. Neizbēgami rodas jautājums: vai es pietiekami labi kopju savu ādu un vai tas viss tiešām ir vajadzīgs?

“Ideālā, es pat teiku utopiskā gadījumā būtu regulāri jāapmeklē dermatologs un jāsaņem individuāli izstrādātas ādas kopšanas rekomendācijas, ko laiku pa laikam piekoriģē, kā arī jāapstrādā visi ādas “negludumi”. Taču, ja to darītu visi un patiesi regulāri, pasaulē aptrūktos dermatologu, tas būtu dārgi, turklāt dermatologi tomēr nodarbojas ar ādas slimībām un nereti nemaz tik labi nepārzina ikdienas kosmētikas līdzekļu spektru, ja vien nav papildus specializējušies kosmetoloģijā,” saka farmaceite un piebilst, ka arī pēdējā gadījumā šie speciālisti nereti izcili pārzina galvenokārt īpašu procedūru spektru un aktīvās vielas ārstnieciskās kosmētikas līdzekļos.

Ērika Pētersone uzsver, ka, lai arī dermokosmētika paredzēta noteiktu uzdevumu risināšanai, tā domāta arī ādas kopšanai ikdienā ne tikai konkrētiem ādas tipiem, bet arī citām specifiskām vajadzībām.

Farmaceite izklāsta, kā uzklāt ādas kopšanas līdzekļus, kuras sastāvdaļas vajadzētu (un nevajadzētu) lietot kopā, kā arī uzskaita biežāk pieļautās kļūdas ādas kopšanā.

Kāpēc ir svarīgi pareizi uzklāt ādas kopšanas līdzekļus?

Lai gūtu maksimālu labumu no katra produkta, palielinot aktīvo sastāvdaļu uzsūkšanos, ir svarīgi saprast dažas vienkāršas patiesības. Piemēram, ja vispirms klājat biezas konsistences līdzekli vai barojošu eļļu, tā samērā blīvi pārklās ādu. Tā arī ir šo līdzekļu galvenā funkcija – izveidot aizsargslāni. Taču, ja pēc tam klāsiet vēl kaut ko, piemēra, mitrinošu līdzekli vai serumu, nesasniegsit maksimālo otrā līdzekļa uzsūkšanos un tas netiks pilnībā absorbēts.

Kāda ir pareizā secība?

Sejas kopšanas līdzekļus uz ādas klāj sākot ar vieglāko produktu un tad pāriet uz treknāko, barojošāko un faktūras ziņā biezāko. Ja rītu sākat ar ādas tīrīšanu, pēc tam uzklājiet vieglāko kosmētikas līdzekli, piemēram, serumu. Tad klājiet mitrinātāju, kas absorbēsies serumā, un kā pēdējo – saules aizsargkrēmu. Iespējams, mitrinātājs būs apvienots ar aizsargfunkciju vai SPF faktors pievienots tonējošajam līdzeklim. Tādā gadījuma ādas kopšana būs vēl vienkāršāka.

Kā atšķiras ādas kopšana no rīta un vakarā?

No rītiem lietojamo sejas kopšanas līdzekļu mērķis ir aizsardzība, bet pirms naktsmiera svarīga loma ir ādas atjaunošanai. Antioksidantu serums, tostarp C vitamīnu saturošs, ir ideāli piemērots lietošanai no rīta, jo tas var palīdzēt aizsargāt pret saules bojājumiem, brīvajiem radikāļiem un piesārņojumu. Protams, pirms došanās ārā, ir būtiski uzklāt saules aizsargkrēmu – tas jādara vienmēr (arī ziemā), kad ādu var skart atklāti saules stari. Jāpatur prātā, ka starojums tiek arī cauri mākoņiem.

Pirms naktsmiera kā viens no izvēles līdzekļiem var būt serums, kas satur retinolu vai retinoīdus. Noderīgi zināt, ka saules stari var nelabvēlīgi mijiedarboties ar retinolu, tādēļ to saturošu līdzekli nevajadzētu lietot dienā, atklātos saules staros.

Kādi produkti vai sastāvdaļas vienmēr būtu jālieto kopā?

Saderīgi ir C vitamīns, E vitamīns un saules aizsargkrēms.

Gan C, gan E vitamīns ir spēcīgi antioksidanti, tāpēc bieži vien tos lieto kopā ar SPF aizsargfaktoru saturošiem līdzekļīem. No rītiem, lietojot ādas kopšanas līdzekļus, kas bagātināti ar šiem vitamīniem, tie pasargās ādu no saules staru izraisītiem bojājumiem, piesārņojuma un brīvo radikāļu radītā kaitējuma.

Roku rokā “strādā” arī ūdens, hialuronskābe un mitrinātājs.

Hialuronskābi saturošus produktus vajadzētu uzklāt ar samitrinātiem pirkstu galiem un/vai uz mitras ādas, jo šī sastāvdaļa absorbē ūdeni, tādejādi notiek intensīvāka mitrināšana. Virs hialuronskābes produkta ir uzklāj mitrinošu līdzekli, lai nofiksētu efektu.

Sausai ādai lieliska kombinācija ir retinols un mitrinātājs.

Retinols vai retinoīdi var būt arī kairinoši un sausinoši, un tos nevajadzētu lietot uzreiz pēc sejas mazgāšanas. Pirms vai pēc retinola vai retinoīda lietošanas vienmēr jālieto mitrinošs līdzeklis. Ja āda ir īpaši jutīga, vispirms ieteicams uzklāt mitrinošu līdzekli un pēc tam retinolu vai retinoīdu. Pēc tam, ja nepieciešams, mitrinošo līdzekli var klāt vēlreiz.

Kādas ir biežākās kļūdas ādas kopšanas līdzekļu lietošanā?

Visa ir pārāk daudz

Ja āda ir apskārtusi, zvīņojas, ir dedzinoša vai kairināta sajūta, vai arī uzliesmo kāda ādas problēma, piemēram, rozācija vai pinnes, iespējams, ir jāatgriežas pie pamatiem. Dažreiz tas nozīmē lietot tikai tīrīšanas līdzekli un mitrinātāju. Pēc tam soli pa solim (nevis visus produktus vienlaikus) jāatsāk ierastais kopšanas līdzekļu režīms. Ja atkal radīsies kairinājums, būs skaidrs, kurš no produktiem to ir izraisījis.

Kopā lietoti kairinoši produkti

Retinols un eksfolianti var izraisīt ādas apsārtumu, lobīšanos un dedzināšanu, un tos nevajadzētu lietot kopā. Tā vietā var izmantot, piemēram, glikolskābi vienu vai divas reizes nedēļā, bet retinolu – pārejos vakaros.

Kopšanas līdzekļa ir par daudz

Lietojot pārāk daudz viena līdzekļa, piemēram, 10 pilienus seruma ieteicamo trīs līdz četru pilienu vietā, var rasties ādas kairinājums. Turklāt tas nozīme arī lieku naudas tērēšanu! Lai viegli noklātu sejas ādu, nepieciešami tikai daži pilieni.

Kāda cita rutīnas kopšana

Ādas kopšanas rutīnai ikvienam vajadzētu būt individuāli piemērotai – tā nebūs precīzi tāda pati kā māsai vai labākajai draudzenei, jo viņu ādas kopšana var nebūt piemērota jūsu ādas tipam vai konkrētai ādas problēmai. Tātad – sava ādas kopšanas rutīna jāizveido atbilstoši ādas tipam (sausa, jutīga, taukaina vai kombinēta) un specifiskajām vajadzībām. Noteikti ieteicams izmantot dermokosmētiku – aptiekā iegādātus līdzekļus, kas paredzēti tieši konkrētu ādas problēmu risināšanai.

Cik ilga ir pauze starp katra produkta uzklāšanu?

Pirms uzklāt nākamo līdzekli, būtu jāuzgaida, lai iesūcas pirmais. Ja plānā ir citi vannas istabas rituāli, piemēram, jātīra zobi, to var darīt starp līdzekļu uzklāšanu, tā dodot katram no tiem nedaudz vairāk laika uzsūkties. Taču kvalitatīvi mūsdienu ādas kopšanas līdzekļi parasti labi uzsūcas arī tad, ja laiks ir ierobežots (rīta steigā), tiesa pie nosacījuma, ka tie uzklāti pareizā secībā.

Kam noteikti jābūt ādas kopšanas līdzekļu plauktā?

Jāpatur prātā, ka ikdienā vajadzētu veikt vismaz trīs galvenās darbības ādas veselībai: attīrīšanu, tonizēšanu un mitrināšanu. Farmaceite Ērika Pētersone uzsver, ka, neatkarīgi no ādas tipa un individuālajām vajadzībām, ikvienam mājās vajadzētu būt:

līdzeklim ādas attīrīšanai, kas ir piemeklēts atbilstoši ādas tipam un (ne mazāk svarīgi!) vecumam. Pusaudzis nevar veikt sejas attīrīšanu ar to pašu

līdzekli, ko mamma lieto dekoratīvās kosmētikas noņemšanai;

pīlingam vai maigam sejas skrubim, ko var lietot 1-2 reizes nedēļā, lai noņemtu atmirušās ādas šūnas;

tonikam jeb līdzeklim ādas tonizēšanai, kas palīdzēs savilkt poras, likvidēt atlikušos netīrumus un atsvaidzināt ādu;

mitrinošam līdzeklim, kas uzlabo vai atjauno mitruma līmeni ādā;

saules aizsargkrēmam, kas pasargās ādu no priekšlaicīgas fotonovecošanas