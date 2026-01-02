“Jāpārtrauc šī māžošanās!” Tik garās svētku brīvdienas daļai sabiedrības jau ir apnikušas 0
2026. gadā tiek pārceltas divas darba dienas. Darba diena 2. janvārī, kas ir piektdiena un iekrīt starp svētku dienu ceturtdienu – 1. janvāri, un sestdienu – 3. janvāri, tiek pārcelta uz sestdienu – 17. janvāri. Savukārt pirmdiena 22. jūnijs, kas iekrīt starp svētdienu – 21. jūniju, un svētku dienu otrdienu – 23. jūniju, kā darba diena tiks pārcelta uz sestdienu – 27. jūniju, informē Labklājības ministrija.
Cik zināms, daudziem strādājošajiem pērnā gada nogale vispār bijusi brīvdienām bagāta, jo daži darba devēji lēmuši piešķirt garākas brīvdienas, bet daži darba ņēmēji šo laiku izmantojuši atvaļinājumam – par salīdzinoši maz atvaļinājuma dienām bija iespējams saņemt samērā garu “brīvību”.
Tomēr izskatās, ka dažiem jau ir apnicis, kā arī jūtama neapmierinātība par pārceltajām darba dienām, kas nozīmē, ka, piemēram, 17.janvāra darbdienas dēļ tajā nedēļā būs grūtāk, jo būs vairāk darbdienu.
Diskusija par šo tēmu raisās arī soctīklā “X”, kur kāds lietotājs norāda, ka viņš šodien strādājot: “Šodien man ir darba diena. Latvijā daudziem ir brīvdiena, jo ir pārcelta uz kaut kādu sestdienu. Manuprāt, jāpārtrauc šī māžošanās ar pārceltajām dienām. Jā, iekrita viena darbadiena starp 4 brīvdienām, nekas traģisks, tā gadās. Ja gribi brīvdienu, tad iztērē atvaļinājuma dienu!”
Komentētāju viedokļi dalās – ir gan garo brīvdienu piekritēji, gan tādi, kas labprātāk šodien strādā.
“Nu es tā arī daru. Paņēmu brīvdienu šodien. Debili ir tas, ka bernudārzs nestrādā.”
“Ir pamatots pamatojums (ieguvums) – kāpēc pārceļ? Un kuram tas ieguvums? Man nav izdevies īsti saprast. Policijai, neatliekamajai palīdzībai, asins donoru centram, nelabvēlīgo ģim. bērniem tās ir papildu likstas, cik izskan publiski.”
“Ar tām pārceltajām dienām man sanāca tā – paņēmu atvaļinājuma nedēļu no 22.12. Faktiskās apmaksātās brīvdienas – 22.,23.,29.,30. Otrais janvāris arī skaitās “darba diena”, kurā man ir atvaļinājums, bet 17.01 man tāpat jāatstrādā. WTF?”
“Laba kompānija vienkārši tāpat piešķirtu brīvdienu. Nav likuma kurš teiktu ka nedrīkst.”
“Kāpēc būtu jāčakarē cilvēkiem dzīve? Tieši latviešiem ir lauku mājas, kurās pavadīt laiku kopā ar vecākiem visai ģimenei. Kāpēc to mazināt?”
“Brīvdiena, protams, ir forši, bet viena brīvdiena pēc sešām darba dienām gan ir par maz. Kā reizi šajās garajās brīvdienās pārdomāju iespēju ar priekšnieku nākotnē izrunāt, ka nevēlos pārnestās brīvdienas.”
“Izbeidz, ej un strādā. Manis pēc visas varētu būt brīvdienas.”
“Ja tev ir darba diena, tad ej un strādā, nevis tērē laiku tviterim. Paņem brīvdienu, ja vajag, bet neraudi.”
“Man gan patīk brīvdiena, tas ir kā mazs atvaļinājums. Un tās pāris sestdienas gadā aiziet uz darbu nekādā ziņā neko nemaitā. Tā jau tas atvalinājums ir tik īss, vēl vienu dienu tērēt vispār liekas muļķīga ideja.”