Aizsērējis klozetpods – kā rīkoties? + Tautas metodes kanalizācijas tīrīšanai







Autors: Indulis Burka, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Visai ģimenei omu neglābjami var sabojāt visai prozaisks iemesls – aizsērējis klozetpods. Problēma var kļūt visai nopietna, īpaši, ja nav iespējams izsaukt palīgā speciālistu, bet mājā tiek rīkotas viesības. Šādā situācijā problēmu jāspēj atrisināt pēc iespējas ātrāk.

Ja aizsērējums nav visai liels, to var iztīrīt arī pašu spēkiem, lietojot veikalos nopērkamo sadzīves ķīmiju, mehāniskās palīgierīces vai tautas līdzekļus.

Kāpēc rodas aizsērējumi?

Lai saprastu, kurš no paņēmieniem būs efektīvākais, vispirms jāsaprot, kāpēc rodas aizsērējumi. Visbiežāk tie rodas nepareizas ierīces ekspluatācijas dēļ – podā mēdz iekrist blīvāks papīrs, piemēram, virtuves papīra dvieļi, lupatiņas, polietilēna maisiņi, sieviešu higiēniskās paketes, autiņbiksītes, reizēm arī bērnu rotaļlietas.

Aizsērējumu, īpaši, ja tie veidojas bieži, iemesls bar būt arī nepareiza kanalizācijas cauruļu montāža vai pat kļūdas sistēmas projektēšanā. Iespējams, izmantotas pārāk maza diametra caurules, ir pārāk daudz pagriezienu, kur sistēmas caurules savienotas 90 grādu leņķī. Iespējams, kanalizācijas caurule ierakta pārāk sekli, tai ir mazs kritums, un salā tā mēdz aizsalt. Šādu pro­blēmu novērst būs visgrūtāk, jo principā sistēma būs jāizbūvē no jauna.

Tāpat biežs aizsērējumu iemesls ir pastiprināta minerālsāļu aplikuma veidošanās klozetpoda kanālos, īpaši tajā daļā, kura skatienam paliek neredzama, un kanalizācijas sistēmas caurulēs. Aplikuma biezums var sasniegt 1,5–2 centimetrus, atstājot pavisam maz vietas, lai kanalizācijas ūdeņi varētu aiztecēt. Minerālsāļu aplikums visbiežāk veidojas, ja pēc katras tualetes lietošanas netiek veikta noskalošana. Ja ģimenē ir mazi bērni, viņi vienkārši mēdz aizmirst to izdarīt. Tāpat aplikums veidojas, ja ūdens bākas vārsts pilnībā nenoslēdz ūdens ieplūdi podā. Veicinošs faktors ir, ja ūdens ciets vai tajā augsts dzelzs saturs.

Problēmu var viegli novērst, laikus nomainot vārstu. Iespējams, klozetpods izgatavots nekvalitatīvi un tā iekšpusē nav pietiekams emaljas pārklājums. Uz raupjas virsmas aplikums veidojas daudz ātrāk, un to grūtāk notīrīt. Līdzīgi notiek, ja ierīce ir ļoti veca – emaljā izveidojušās mikroplaisas un tā kļuvusi raupja.

Cīņa ar aplikuma veidošanos jāsāk kopš ierīces pirmās uzstādīšanas dienas – regulāri jāveic profilaktiskie pasākumi.

Ko nedrīkst noskalot klozetpodā?

Principā tas jāizmanto tikai noteiktajam mērķim. Tajā nedrīkst noskalot neko biezāku par tualetes papīru, kas ūdenī sadalās. Izņēmums ir atsevišķu tualetes papīra ražotāju piedāvātie rullīšu serdeņi. Uz šā papīra iesaiņojuma norādīts, ka serdeņus drīkst noskalot podā.

Klozetpodā nedrīkst liet taukus un eļļu – aukstā ūdenī sastingstot, tie var veidot grūti iztīrāmus aizsērējumus. Caurules lieliski aizmūrē arī tējas biezumi, celtniecības putekļi. Arī ēdiena atliekām nav vietas kanalizācijas sistēmā, ja vien tā nav aprīkota ar speciālu atlieku smalcinātāju.

Ar ko sākt?

Jāsāk ar kanalizācijas sistēmas redzamās daļas apsekošanu virtuvē un sanitārajā mezglā. Jāpārliecinās, no kuras sistēmas ūdens aiztek, no kuras ne. Iespējams, aizsērējums ir nevis mājokļa iekšējos tīklos, bet kādā no daudzdzīvokļu ēkas stāvvadiem. Šajā gadījumā pašu spēkiem problēmu atrisināt nevarēs un būs jālūdz mājas apsaimniekotāja palīdzība.

Ja mājai ir autonoma kanalizācijas sistēma, problēma, visticamāk, būs jārisina pašam. Apsekošana ļaus lokalizēt aizsērējuma vietu.

Jebkurā gadījumā darbs jāturpina ar klozetpodā stāvošā ūdens izsmelšanu un izsūknēšanu. Ja nav šim mērķim piemērota sūkņa, to var izdarīt, izmantojot tukšu šampūna vai mazgāšanas līdzekļa pudeli, – to saspiež un ievieto šķidrumā. Atlaižot pudeli, šķidrums tiek iesūkts iekšā, ko var pārliet spainī. Darbību atkārto, līdz poda izplūdes kanālā vairs nepaliek ūdens.

Tautas metodes

Lielākajā daļā tautas metožu tīrīšanai tiek izmantots verdošs ūdens. Taču nav ieteicams šādu metodi izmantot, ja pods ar kanalizācijas sistēmu savienots ar plānu gofrētas plastmasas cauruli. Šajā gadījumā drošāka ir karsta ūdens lietošana. Tīrīšanai vajag spaini šāda ūdens. To pēc iespējas ātrāk salej tieši izplūdes kanālā. Tad jāpagaida 30–35 minūtes. Ja ūdens sāk aiztecēt, procedūru atkārto, līdz atjaunojas normāla sistēmas funkcionēšana.

Vēl viena iespēja ir izmantot sodu. Piemērotāka ir mazgāšanai domātā kalcinētā soda. Tās cena ir 46 eirocenti par kilogramu. Var izmantot arī dzeramo sodu, taču tās iedarbība nav tik efektīva. 500 gramu līdzekļa ieber poda izvadā un uzlej litru verdoša ūdens. Sākas reakcija, jo soda ir aktīva sārmaina viela, kas spēj izšķīdināt daudzas citas vielas.

Var izmantot arī sodas un etiķa maisījumu. Izvadā ieber 750 gramu sodas un pielej puslitru 9% etiķa. Sākas strauja reakcija, kuras laikā veidojas putas. Maisījumam ļauj iedarboties 20–25 minūtes. Pēc tam ielej divus trīs litrus verdoša ūdens un pagaida vēl 15–20 minūtes. Pēc procedūras mēģina noskalot ar parastu ūdeni.

Var izmantot arī sinepju pulveri un karstu ūdeni. Uz diviem litriem ūdens ņem tējkaroti pulvera. Maisījumu ielej izvadā un pagaida 15–20 minūtes, tad noskalo no ūdens tvertnes vai spainī iesmelta ūdens.

Lai atbrīvotos no minerālsāļu aplikuma, var izmantot skābi vai to saturošus līdzekļus. Var izlīdzēties ar citronskābi. Vienai tīrīšanas reizei vajadzēs 200 gramu kristāliskās citronskābes. Šāds daudzums maksās aptuveni 1,50 eiro. Līdzeklis būs efektīvs, ja poda izplūdes kanālā būs atlicis neliels daudzums šķidruma – 10–15 mm virs kanāla apakšas. Citronskābi ieber kanālā un atstāj iedarboties aptuveni stundu. Šajā laikā ierīci nedrīkst lietot. Skābi noskalo ar ūdeni un aplikumu noberž ar šim mērķim domāto birsti.

Arī populārais dzēriens Coca-Cola satur zināmu daudzumu fosforskābes. Pusotra litra ielej izplūdes kanālā un pagaida, līdz beidzas reakcija, kas var ilgt pat divas stundas. Pēc tam līdzekli noskalo.

Sadzīves ķīmija

Protams, lieti var noderēt šim mērķim paredzētā sadzīves ķīmija (kanalizācijas cauruļu tīrīšanai vai minerālsāļu aplikuma noņemšanai). Lietojot šos līdzekļus, jāatceras, ka to sastāvā ir vai nu skābe (bieži sālsskābe), vai arī sārms (nātrija hidroksīds). Abu veidu līdzekļus kopā lietot kategoriski aizliegts, jo pastāv risks, ka reakcijas laikā var izdalīties indīga gāze – hlors. Līdzekļi maksā, sākot no dažiem eiro par iesaiņojumu. Obligāti jāizmanto personīgās aizsardzības līdzekļi – piemēroti gumijas cimdi un aizsargbrilles. Rūpīgi jāievēro ražotāja norādījumi – devas un lietošanas kārtība.

Mehāniskie paņēmieni

Ikvienā mājoklī būtu jābūt gremdvirzulim jeb plunžerim. To mēdz dēvēt arī par vantūzu. Šī vienkāršā palīgierīce maksā pāris eiro un ļauj viegli tikt galā ar nelieliem kanalizācijas sistēmas aizsērējumiem – tā rada spēcīgu ūdens plūsmu, kas spēj izkustināt gružus un nosēdumus.

Rūpīgs saimnieks savā arsenālā noteikti būs iegādājies kanalizācijas tīrīšanai domātu trosi. Pusotra metra gara trose nopērkama, jau sākot no diviem eiro. Trose ir lokana un, to griežot ap savu asi, viegli izbīdāma pa sistēmas līkumiem. Virzoties uz priekšu, tā izkustina arī aizsērējumu.

Ja pašu spēkiem iztīrīt aizsērējumu neizdodas, neatliks nekas cits kā aicināt palīgā santehniķi.

Profilakse jāveic laikus

Lai nebūtu jāpiedzīvo nepatīkamā situācija, laikus jālieto līdzekļi, kas katrā noskalošanas reizē radīs vidi, kurā nav iespējama aplikuma veidošanās. Jāizvairās podā noskalot priekšmetus vai vielas, kuras veido aizsērējumus.