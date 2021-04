Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Aizvien turpina pieaugt Covid-19 saslimstības rādītājs. Vakar Latvijā atklāti 759 jauni gadījumi Ieteikt 1







Pagājušajā diennaktī Latvijā atklāti kopumā 759 Covid-19 gadījumi un saņemtas ziņas par astoņu sasirgušo nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija.

Latvijas divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju turpina pieaugt – arī vakar tika novērots pieaugums, šim rādītājam palielinoties no 403,2 līdz 409,2 gadījumiem. Pēdējā laikā zemākais šis rādītājs bija 7.aprīlī – 330,6.

Kopumā Latvijā līdz šim reģistrēti 112 983 inficēšanās ar Covid-19 gadījumi. Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējo divu nedēļu laikā reģistrēti 7807 Covid-19 gadījumi, savukārt pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušie.

No pagājušajā diennaktī mirušiem Covid-19 slimniekiem viens cilvēks bijis vecumā no 50 līdz 59 gadiem, trīs – vecumā no 60 līdz 69 gadiem, divi – vecumā no 70 līdz 79 gadiem, viens – vecumā no 80 līdz 89 gadiem un vēl viens – vecumā no 90 līdz 99 gadiem.

Līdz šim Latvijā kopumā miruši 2079 cilvēki, kas bija saslimuši ar Covid-19.

Diennakts laikā Latvijā veikti 19 150 Covid-19 testi, un pozitīvi no tiem bijuši 4%.