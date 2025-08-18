Aizvien vairāk Latvijas uzņēmumu iesaistās aizsardzības nozarei nepieciešamo preču un produktu ražošanā 0
Latvijā jau tiek ražotas daudzas gan Ukrainas karavīriem, gan Latvijas un citu NATO valstu armijām nepieciešamas lietas – nakts redzamības ierīces, apģērbs, pārtika, dažādi transporta līdzekļi un citas preces. Tā kā izdevumi aizsardzībai pieaug, palielinās arī pieprasījums pēc papildu aprīkojuma un aizvien vairāk Latvijas uzņēmumu vienlaikus ražo preces gan armijas, gan civilajām vajadzībām.
Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija apvieno 150 juridiskas personas, un par uzņēmēju interesi darboties aizsardzības jomā liecina fakts, ka 50 jauni biedri federācijai pievienojušies tieši pēdējā gada laikā.
“Uzņēmumiem šī ir bijusi tiešām ļoti karsta vasara. Ja daudziem lietaina, tad mums ļoti karsta,” secina federācijas valdes priekšsēdētāja Elīna Egle.
Uzņēmumi strauji attīstās
“Tas, kas varbūt mums šobrīd ir visaktuālākais, ir atbalsts, lai mēs varētu kāpināt ražošanu. Šobrīd virkne uzņēmumu ir saņēmuši pirmām kārtām izpētes atbalsta līgumus. Tāpat ir uzņēmumi, kas jau šobrīd ļoti aktīvi iesaistīti Eiropas Aizsardzības fonda programmās, NATO, ir arīdzan Centrālās finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA) pieejamais finansējums inovācijām. Protams, ka šis ir laiks, kad uzņēmumi ļoti strauji attīstās un darbs intensīvi notiek gan inovāciju jomā, gan – kas šobrīd ir ļoti būtiski – ražošanas kapacitātes kāpināšanas jomā.”
Jaunuzņēmums “Global Wolf Motors” ražo jaudīgus zīmola “Mosphera” skrejriteņus – elektrisku taktisko transportlīdzekli, ko var izmantot gan aizsardzības jomā, piemēram, militāro operāciju veikšanai bezceļa apstākļos, robežsardzes un policijas darbā, gan civilajā jomā – lauksaimniecībā, mežsaimniecībā u. c.
Uzņēmuma globālā biznesa attīstības vadītājs Edgars Vilks stāsta, ka šobrīd uzsākta skrejriteņu agrīna masveida ražošana un tie jau veiksmīgi tiek izmantoti Ukrainā.
“Līdz šim esam veikuši daudzpusīgus testus izlūkošanas operācijām, snaiperu operācijām, dronu operācijām, jo galvenā priekšrocība transportlīdzeklim ir tas, ka viņš ir kluss, diezgan ātri pārvietojas, ar to var nobraukt pie pilnas uzlādes līdz 300 kilometriem, kas arī ir viens no inovatīvākajiem sasniegumiem šajā kategorijā. Maksimālais ātrums ir simt kilometru stundā, tas ir pietiekami ātri, lai veiktu, piemēram, ātrus uzbrukumus. Tā kravnesība ir diezgan vērā ņemama. Uz pašas platformas ja liek, tad tie ir 250 kg, mums uz treilera ir vēl plus 250 kilogramu.”
Virzītājspēks ir vēlme sniegt atbalstu Ukrainai
Vilks stāsta, ka, kļūstot par Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas biedru, uzņēmumam ir plašākas iespējas piedalīties starptautiskās izstādēs un meklēt jaunus noieta tirgus, vairāk uzzināt par līdzfinansējuma iespējām. Uzņēmums grantu programmas prasībām gan vairs neatbilst.
“Granti vairāk paredzēti jaunu prototipu izstrādē un tamlīdzīgi. Mums jau ir izstrādāts, mums ir jāiet tālāk un jāpārdod plašajā pasaulē. Šajā brīdī mēs meklējam izaugsmei papildu finansējumu, mēs meklējam vairāk tādu stratēģisko investoru, kurš jau atrodas tirgū,” skaidro Vilks.