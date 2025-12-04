VIDEO. “Mēs gribam, lai cilvēki pasmaida…” Saimnieki gaidīja nedarbus, taču puikas pie durvīm sniedza sirsnīgu Ziemassvētku pārsteigumu 0
Pieci skotu skolas puikas negaidīti kļuvuši par interneta zvaigznēm pēc tam, kad sociālajos tīklos publicēts video, kurā viņi pie kādas mājas durvīm tieši durvju zvana kamerā dzied grupas “Wham!” leģendāro Ziemassvētku dziesmu “Last Christmas”.
Džeiks Kempbels, Dilans Tompsons, Kamerons Borns, Liams Makfilipss un Ollijs Šīrers dziesmu atstājuši Erinas Čalmersas durvju zvana ierakstā “lai ievestu jūs Ziemassvētku noskaņā”.
Erinai, kura puišus nepazina, tas esot bijis labākais pārsteigums, “kas jebkad redzēts”. Pārsteiguma brīdī neviens no mājas saimniekiem nav bijis mājās. Erinai vīrs nosūtījis ziņu, mudinot pārbaudīt durvju zvana ierakstu, un viņa sākotnēji satraukusies, ka puikas, ņemot vērā agrākās problēmas ar vandālismu, varētu pastrādāt kādus nedarbus.
Taču ierakstā redzams, kā viņi no sirds izdzied 1984. gada hītu, bet beigās Dilans vēl piebilst: “Mīlam!” un visi pieci aiziet. Erinai tas licis gan smieties, gan apraudāties. “Tie bērni, kurus es domāju esam atnākušus postīt īpašumu, vienkārši atnāca un nodziedāja, un tas ‘mīlam’ vispār nogāza no kājām,” viņa atklāj BBC.
Ievietojot video sociālajos tīklos, Erina lūdza palīdzēt noskaidrot, kas ir šie bērni, un viens no viņiem ātri atsaucās: “tas esmu es ar čaļiem”.
Daži komentētāji jokojot ieteica, ka viņiem pienākas vismaz pāris kapeikas, taču Erina, uzaicinot puikas atnākt saņemt “kaut ko mazu”, saņēma atbildi, ka “tas nav par naudu, mēs vienkārši gribam cilvēkiem likt smaidīt”. Erina uzsver, ka zēni pelna “visu iespējamo atzinību”, pat ironizējot, ka “Džona Lūisa Ziemassvētku reklāma nestāv viņiem līdzās”, un atzīst – ierakstu varētu skatīties atkal un atkal.
Visi zēni ir 11 gadus veci, izņemot Dilanu, kuram ir 10, un viņu lepnie vecāki stāsta, ka atsaucība bijusi milzīga. Liama mamma Kolete saka, ka “tas ir neprāts, cik ātri tas izplatījies, un tas, ko viņi izdarījuši, ir fantastiski – es esmu tik lepna”. Viņas dēls tagad jūtoties kā superzvaigzne.
Dilana mamma Stefānija piebilst, ka puiku pat pie skolas sagaidot kā “mazo slavenību”, bet Džeika mamma Diāna atceras, ka, noskatoties video, bijusi “pilnīgi pārsteigta, jo tas ir tik mīļi”, un pa telefonu dēlam jautājusi, vai viņš zina, ka ir “TikTok” video, uz ko saņēma mierīgu “jā”.
Ollija mamma Hanna atzīst, ka video “pilnīgi izkausējis sirdi”, bet Kamerona mamma Kerija atzīst, ka viss notiekošais ir “vienkārši traki”!