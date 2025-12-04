Foto: LETA

20:42, 4. decembris 2025
Saeimas deputāti ceturtdien, lemjot par valsts nākamā gada budžetu, atbalstīja priekšlikumu nodrošināt finansējumu 150 000 eiro “Manabalss.lv” darbībai.

Priekšlikums paredz piešķirt 150 000 eiro Sabiedrības līdzdalības fondam, lai nodrošinātu digitālās demokrātijas platformas “Manabalss.lv” darbību.

Platforma gandrīz 15 gadus ir bijusi būtisks rīks iedzīvotāju līdzdalībai politikas veidošanā, tajā virzītas vairāk nekā 140 iniciatīvas, no kurām 83 iekļautas normatīvajos aktos, tostarp veiktas konstitucionālas izmaiņas. Deputātu ieskatā patstāvīgs finansēšanas mehānisms ir nepieciešams, lai stiprinātu sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanā.

Iepriekš platformas “Manabalss.lv” komanda aicināja Saeimu nodrošināt pastāvīgu finansēšanas mehānismu tās darbībai kā valsts pasūtījumu sabiedrībai būtiskas funkcijas nodrošināšanai. “⁠Šodien Latvijas demokrātijai uzbrūk – ar naratīviem, ar idejām, ar hibrīduzbrukumiem, ar militāra uzbrukuma draudiem,” paziņojumā medijiem tika paudis organizācijas vadītājs Imants Breidaks.

Viņaprāt, ja “Manabalss.lv” platformas vairs nebūs, tad visi jutīs, ka tās pietrūkst. “Pilsoņiem vairs nebūs iespējas dāvināt savas idejas Latvijai, un tad jums un mums visiem paliks tikai vēlēšanas, lai ietekmētu politiskos procesus – reizi četros gados,” atzīmēja Breidaks, vēršot uzmanību, ka politiķi tautu parasti ir gatavi uzklausīt tikai gadu pirms vēlēšanām, bet ne ikdienā.

“Manabalss.lv” komanda norāda, ka kopš 2011. gada “Oligarhu kapusvētkiem”, kad organizācija tika dibināta, ar tās veidotās platformas starpniecību līdz Saeimai ir nonākušas vairāk nekā 140 iniciatīvas, no kurām 83 kļuvušas par likumiem.

Par aicinājumu Saeimai izstrādāt pastāvīgu finansēšanas mehānismu digitālās demokrātijas infrastruktūrai – “Manabalss.lv” – ir sākta parakstu vākšana, lai šo iniciatīvu iesniegtu parlamentā.

“Manabalss” projektu īsteno nodibinājums “Sabiedrības līdzdalības fonds”, kura valdē darbojas Breidaks, Signe Valtiņa un Valdis Pornieks.

