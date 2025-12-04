Canva Pro

Lentes, spoguļi un dabas motīvi! 2025. gada Ziemassvētku dekoru tendences, kuras nedrīkst palaist garām

Ir decembris un tepat jau Ziemassvētki! Cilvēki gatavojas un noteikti domā, kā šogad radīt mājās svētku noskaņu. Interjera dizaineri norāda, ka 2025. gada svētku sezonu raksturo dabisku materiālu dominance, izsmalcināti akcenti un faktūru spēle, kas piešķir rotājumiem gan siltumu, gan eleganci.

Neitrālo toņu palete un dabas motīvi

Šogad tradicionālo sarkano un zaļo nomaina neitrālas, zemīgas krāsas – piena, vara, brūnie, pelēkie un olīvzaļie toņi. Tie tiek papildināti ar vienu vai vairākām akcenta krāsām – rozā, tirkīza, tumši sarkanu vai spīdīgi zilu. Interjera dizaineri uzsver, ka šī krāsu gamma ļauj radīt mierīgu, dabisku un elegantu svētku sajūtu.

Dabas motīvi joprojām ir droša izvēle – zari, čiekuri, kaltēti ziedi, ogas un dažādi augu elementi ne tikai iederas jebkurā interjerā, bet arī rada mūžīgi aktuālu svētku noskaņu. Dekoratori iesaka tos ievietot stikla vāzēs, izmantot kā svečturus vai veidot vītnes un vainagus, kas rotāti ar lentēm un kaltētiem augu elementiem.

Lentes un faktūras – sezonas galvenais akcents

Lentes arī šogad saglabā savu popularitāti, tomēr tendences kļuvušas dinamiskākas. Ja iepriekš dominēja vienkrāsainas un samtainas lentas, tad šogad priekšplānā izvirzās dažādas faktūras un raksti – kokvilna, lins, zīds, metāliskas šķiedras, kā arī svītraini motīvi. Turklāt svītras vairs nav tikai klasiskā baltā un sarkanā kombinācijā – modē ir kontrasti ar zilu, rozā, melnu un olīvzaļu.

Papildus lentēm interjerā ienāk masīvāki elementi – lieli ziedi, dekoratīvās spalvas un metāliskas tekstūras, kas piešķir kompozīcijām izteiksmīgumu.

Spoguļi un gaisma – instruments telpas transformācijai

Viena no izteiktākajām 2025. gada tendencēm ir spoguļu izmantošana dekoros. Tie vizuāli paplašina telpu, atstaro gaismu un piešķir svētkiem nepieciešamo mirdzumu. Spoguļu paliktņi sveču, lampiņu vai dekoratīvu augu izvietošanai ir īpaši populāri, jo rada elegantu un laikmetīgu noskaņu.

Līdzās spoguļiem tiek izmantoti arī citi gaismu atstarojoši elementi – stikls, metalizēti audumi un spīdīgi zelta vai sudraba dekori.

Atšķirīgs interjers – atšķirīgs Ziemassvētku stils

Mūsdienīgos, minimālistiskos interjeros rotājumi ir atturīgāki – bieži vien egles tiek dekorētas tikai ar gaismas virtenēm, zīda lentēm vai akcentēti to galotņu elementi.

Savukārt klasiskos interjeros joprojām dominē zelta, mirdzuma un tradicionālo formu elements. Eksperti norāda, ka modē atgriežas arī vintage rotaļlietas un rokdarbu dekori, kas piešķir rotājumiem personisku un sentimentālu vērtību.

Kvalitatīvi dekori – ilgtermiņa ieguldījums

Dizaineri iesaka izvēlēties tādus rotājumus, kas kalpos vairākus gadus un nezaudēs aktualitāti. To vidū minami porcelāna un kristāla izstrādājumi, keramikas elementi un kvalitatīvi, universāli materiāli. Šādi priekšmeti ir viegli pielāgojami dažādām tendencēm un interjera stiliem.

Svarīgākais – radīt mājās savu svētku sajūtu

Lai gan dizaineri izceļ konkrētas tendences, viņi uzsver – noteikumu nav. Galvenais ir dekorēt tā, lai mājās valdītu patīkama un personiska atmosfēra. Svētki vispirms ir sajūta, un tikai tad – dizains.

Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

