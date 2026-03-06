Kauņas robežas ir pārzīmētas: vēsturnieki krata galvu, iedzīvotāji apgalvo, ka šeit kaut kas nav kārtībā 0
Pirms dažiem gadiem pārskatītās Kaunas seniūniju robežas daļai iedzīvotāju radīja neizpratni – daudzi pēkšņi atklāja, ka dzīvo jau citā pilsētas apkaimē. Pēdējo reizi robežas tika pārzīmētas 2025. gadā, kad pašvaldības dome apstiprināja jaunu administratīvo sadalījumu: vairākas seniūnijas tika apvienotas, bet viena izveidota no jauna, raksta Lrytas.lt.
Pašvaldība skaidroja, ka izmaiņas nepieciešamas, lai labāk pielāgotu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, jo iepriekšējais sadalījums nebija pārskatīts vairāk nekā 20 gadus. Tomēr daļa kauniešu sāka jautāt, vai jaunais sadalījums atbilst pilsētas vēsturiskajai attīstībai.
Vēsturnieks dr. Mindaugs Balkaus norāda, ka Kaunas teritorijas attīstību vislabāk atspoguļo vēsturiskie pilsētas plāni un kartes. Pēc viņa teiktā, starpkaru periodā pilsēta būtiski paplašinājās: 1919. gadā tai tika pievienotas vairākas priekšpilsētas, bet 1931. gadā teritorija vēl vairāk pieauga, iekļaujot tādus rajonus kā Augštie Šanči un Augšto Panemune. Kopumā pilsētas platība šajā laikā pieauga no 557 līdz gandrīz 4000 hektāriem.
Vēsturnieks arī skaidro, ka dažas robežas kopš tā laika nav mainījušās gadu desmitiem. Piemēram, robeža pie Kybartu ielas Marvelē saglabājusies gandrīz nemainīga jau kopš 1931. gada.
Runājot par pilsētas rajoniem, Balkaus uzsver, ka to nosaukumi un robežas laika gaitā var mainīties. Daži vēsturiskie vietvārdi, piemēram, Karmelīti pie dzelzceļa stacijas, mūsdienās vairs gandrīz netiek lietoti. Savukārt tādi nosaukumi kā Argentinka vai Brazilka savulaik apzīmēja trūcīgākas Žaliakalna teritorijas, tāpēc vēsturnieks neuzskata, ka tos būtu nepieciešams atjaunot.
Pēc viņa teiktā, diskusijas par pilsētas robežām turpinās arī šodien, īpaši saistībā ar plāniem pievienot Kaunai blīvi apdzīvotas priekšpilsētas. Tomēr šādos gadījumos jāņem vērā dažādas intereses – pašvaldība vēlas paplašināt nodokļu bāzi, bet iedzīvotāji bieži nevēlas maksāt lielākus nodokļus. Tāpēc lēmumi par teritoriju pievienošanu nereti ir politiski un ne vienmēr pilnībā balstās vēsturnieku skatījumā.