“Asya” līdzdibinātājs Ēvalds Urtāns: “Mūsu pamatprodukts šobrīd ir lietotne, kas sarežģītas sarunas padara vieglas, randiņus un attiecību uzlabošanu – jautru. Mūsu auditorija ir apmēram 30 gadus vecas sievietes ar maziem bērniem – tas saskan ar pētījumiem, kas liecina, ka ģimenēs, kur piedzimst pirmais bērns, attiecību kvalitāte pasliktinās pat par 67%. Foto: Timurs Subhankulovs

Latvijā izstrādāta apzinātības lietotne, kas klausās cilvēka balsi Ieteikt





“Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Viens no daudzsološākajiem jaunajiem Latvijas uzņēmumiem “Asya” piesaistījis 250 tūkstošus eiro no trim riska kapitāla fondiem – Latvijas “Expansion Capital”, Turcijas “StartersHub”, kā arī Kanādas un Nīderlandes “Pirate Equity”, vēsta LIAA tehnoloģiju un inovāciju portāls “Labs of Latvia”.

Uzņēmums izstrādājis mākslīgā intelekta lietotni, kas klausās lietotāja balsi sarunu laikā un reāllaikā nodrošina atgriezenisko saiti attiecībā uz sarunas kvalitāti.

“Mūsu primārais produkts šobrīd ir lietotne, kas sarežģītas sarunas padara vieglas, randiņus un attiecību uzlabošanu – jautru. Mūsu primārā auditorija ir apmēram 30 gadus vecas sievietes ar maziem bērniem, kas saskan ar pētījumiem, kas liecina, ka ģimenēs, kur piedzimst pirmais bērns, attiecību kvalitāte pasliktinās pat par 67%. Tas ir kritisks posms attiecībās,” norādījis “Asya” līdzdibinātājs Ēvalds Urtāns.

Uzņēmums sadarbībā ar psihologiem izstrādājis 6000 dažādu jautājumu, lai veicinātu pāra sarunu. Ja kādu no tiem sarunas dalībnieki atzīmē kā nepatīkamu, lietotnes algoritms to ņem vērā, lai nākamie jautājumi nepatīkamas emocijas vairs neizraisītu.

Tādā veidā varot pazust pat 500 potenciālo jautājumu. Urtāns gan piebilst, ka nevajadzētu izvairīties no nepatīkamākām un smagākām tēmām, piemēram, naudas un vērtībām, jo tās veicina pāra savstarpējo izaugsmi.

Analizējot lietotni statistiski, redzams, ka lietotnē veikto sarunu ilgums ir vidēji 20 minūtes, kā arī cilvēki izmanto apmēram 15 jautājumu. Plāns ir jautājumu skaitu samazināt, bet sarunu ilgumu – palielināt.

Uzņēmums pēdējos mēnešus aktīvi strādā ASV tirgus virzienā, kas ir gatavāks šāda veida lietotnei. “Asya” šobrīd ir 6000 reģistrētu lietotāju, no kuriem lielākā daļa ir no Latvijas.

Iepriekš 120 000 eiro uzņēmumā ieguldīja riska kapitāla fonds “Change Ventures” un akselerators “Buidit Latvia”. Tāpat uzņēmums saņēmis SEB bankas grantu konkursa “(ie)dvesma” un “Atspēriens” atbalstu. Līdz šim kopumā uzņēmumā ieguldīts pusmiljons eiro.