VIDEO. “Depo” nozagts dārgs bruņurupucis. Vai godīgi, ka zaudējumi jāsedz pārdevējai?

Populārā veikalu tīkla “Depo” Jēkabpils lieltirgotavā izdarīta neparasta zādzība – nozagts dārgs bruņurupucis. Ilggadējs konkrētā veikala darbinieks ziņo, ka, viņaprāt, nepamatoti par grēkāzi izraudzīta dzīvnieku nodaļas darbiniece, kurai esot likts kompensēt zaudējumus, savukārt konkrētās tirgotavas vadība par zādzību neesot ziņojusi policijai. Lai gan bruņurupucis bija dārga prece, novērošanas kameras neesot spējušas fiksēt zagli, vēsta TV3 raidījums “Bez Tabu”.

“Bez Tabu” redakcijā vērsies Jēkabpils veikala “Depo” ilggadējs, bet nu jau bijušais darbinieks, kuram saglabājušies kontakti konkrētajā tirgotavā.

No bijušajiem kolēģiem uzzinājis par zādzību lieltirgotavā, par kuru, viņaprāt, nepamatoti nācies atbildēt darbiniecei.

Ilggadējs bijušais veikala darbinieks:”Darbiniece Zoo nodaļā tīrīja dzīvnieku būrus.

Nelabi cilvēki izmantoja situāciju: novērsa darbinieces uzmanību un no būra nozaga bruņurupuci, kura cena veikalā ir 149 eiro.

Pārsteidza konkrētā veikala vadītājas lēmums, ka darbiniecei jāsedz zaudējumi. Darbiniece no savas kabatas nopirka citu bruņurupuci par lētāku summu un atlika to būrī, lai no algas neieturētu 149 eiro. Vai tas ir normāli? Vai tiešām ”Depo” tik maz pelna, ka darbiniekiem jāsedz zādzības?”

Raidījuma komanda veikalā sastapa minēto darbinieci, kura tobrīd arī kopa dzīvnieku būrus un terārijus. Vidusāzijas sauszemes bruņurupuča stiklotajā mājiņā nu jau ir cits sugas pārstāvis, jo iepriekšējo iemītnieku nozaga, atklāja pārdevēja.

“Bez Tabu” saruna ar darbinieci

“Bez Tabu”: Jums [veikala vadība] piedraudēja – ja nekompensējat, no algas atvilks?

Darbiniece: Nevis piedraudēja, bet tā arī bija, es to kompensēju.

“Bez Tabu”: Mums teica, ka nopirkāt vietā.



Darbiniece: Jā, es viņu nopirku, lai kompensētu veikalam bruņurupuci.

Darbiniece stāsta, ka brīdī, kad veikusi darba pienākumu – tīrījusi būrus -, viņu uzrunājis kāds klients, pasaucot nostāk, lai saņemtu konsultāciju. Labu gribot, darbiniece palīdzējusi apmeklētājam.

Veikala darbiniece: “Mana vaina bija, ka palika neaizslēgts būris. Tagad ir zem atslēdziņas, jūs to nevarat atvērt. Tajā gadījumā bija vaļā, jo tīrīju būrīšus. Mani pasauca tur pie kaķu mājām. Es, protams, aizgāju strādāt ar klientu. Kad atgriezos, bruņurupucis bija nozagts.”

Darbiniece uzskata, ka persona, kura lūdza konsultāciju un zaglis bijusi viena komanda, kas darbības saskaņojusi.

“Bez Tabu” lūdza skaidrojumu arī “Depo” veikalu tīkla administrācijai.

“Depo” veikalu tīkla administrācija: “Darba līgumi ar darbiniekiem paredz materiālo atbildību, kā tas ir bijis arī šajā gadījumā.

Darbinieka pienākums ir aizslēgt būrus un pārliecināties, ka tie ir aizslēgti.

Šajā gadījumā darbinieks pieļāva rupju pārkāpumu, jo nebija veicis pamatdarbības, lai konkrētā prece netiktu nozagta.”

Vai par zādzību konkrētā veikala vadībai nebija jāziņo Valsts policijai? Vai novērošanas kameras patiesi nefiksēja zagļa pastrādāto? Uz šiem jautājumiem veikalu tīkla vadība neatbildēja. Tā vietā piebilda, ka, ievietojot būrī citu bruņurupuci kā kompensāciju veikalam, darbinieces kontā esot vēl viens rupjš pārkāpums.

