Populāras interneta tirdzniecības platformas tirgo nedrošas preces – PTAC publicē satraucošus rezultātus 0
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) sadarbībā ar Eiropas Komisiju īsteno uzraudzības projektu, kura ietvaros izvērtē ārvalstu populārākās tiešsaistes tirdzniecības platformas – Temu, Shein, AliExpress, kā arī Latvijā – 220.lv, lai pārliecinātos, vai patērētāji saņem patiesu, saprotamu informāciju un vai preces ir drošas un atbilst Eiropas Savienības prasībām.
Pārbaudes rezultāti:
- 75% no PTAC pārbaudītajām precēm (kopumā 84 rotaļlietas, bērnu preces, elektroiekārtas, individuālie aizsardzības līdzekļi, viedās preces/radioiekārtas, bižutērija) neatbilda prasībām, 43% preču atzītas arī par nedrošām.
- Elektroiekārtām un radioiekārtām neatbilstība konstatēta 100% gadījumu, no tām 39% bija nedrošas.
- Pārbaudot bižutēriju, 60% preču sastāvā atrasts kadmijs, kas negatīvi ietekmē cilvēka veselību, īpaši centrālo nervu sistēmu.
- Neviena prece nebija nodrošināta ar lietošanas instrukciju valsts valodā.
Pateicoties PTAC veiktajai uzraudzībai, panākti vairāki būtiski uzlabojumi –skaidrāka cenu norādīšana platformās, saprotamāki līguma noteikumi un vieglāka piekļuve svarīgai informācijai par precēm. Vienlaikus platformu piedāvājumos konstatētas daudz prasībām neatbilstošas un nedrošas preces, kas no piedāvājumiem izņemtas.
Uzlabojumi platformās:
- Cenu skaidrība – ieteicamā mazumtirdzniecības cena skaidrāk raksturota kā ražotāja orientējošā cena, no kuras neveido mākslīgas atlaides.
- Mazāk maldinošas informācijas – platformas pārdevējiem jādzēš maldinoša informācija par ieteicamo mazumtirdzniecības cenu.
- Kontaktinformācija – vieglāk atrast informāciju par platformu uzturētājiem.
- Noteikumi latviešu valodā – izvēloties Latviju kā piegādes valsti, līguma noteikumi pieejami arī latviski.
- Nedrošas preces izņemtas no piedāvājuma – konstatētās nedrošās un neatbilstošās preces izņemtas no piedāvājuma, platformās ieviesti papildu drošības mehānismi.
- Precīzāka informācija par precēm – ražotājs, identifikācija, brīdinājumi, atbildīgā persona Eiropas Savienībā u.c.
Konstatētie un vēl risināmie pārkāpumi:
- Atlaižu piedāvājumos bieži nav norādīta zemākā cena pēdējo 30 dienu laikā.
- Daļai preču nav redzami atlaides termiņi.
- Cenas preces apraksta lapā un grozā nereti atšķiras, radot neskaidrību par galīgo cenu.
- Daudzām precēm trūkst atbildīgās personas datu ES.
PTAC ieteikumi patērētājiem:
1. Pārbaudi platformas uzturētāja kontaktinformāciju.
2. Neļaujies maldinošiem modeļiem (“dark pattern”) un mānīgiem akciju trikiem (laimes rats, atpakaļskaitīšanas taimeri, “zibakcijas”).
3. Salīdzini cenas – grozā tām jāatbilst solītajām cenām.
4. Saglabā pirkuma pierādījumus.
5. Iepazīsties ar atteikuma tiesībām un atgriešanas izmaksām.
6. Norādi savā platformas profilā valsti, no kuras veic pirkumu – tā saņemsi līguma noteikumus latviešu valodā.
7. Pievērs uzmanību informācijai un preces aprakstam (paredzētais pielietojums, ražotājs, atbildīgā persona ES, drošības informācija, brīdinājumi).
8. Esi īpaši piesardzīgs, ja cena ir aizdomīgi zema.
9. Saņemot preci, rūpīgi to pārbaudi pirms lietošanas; pārliecinies, ka precei ir atbilstošs marķējums (CE zīme).
10. Lieto preci tikai saskaņā ar instrukciju.
Ņem vērā! Ja prece neatbilst prasībām vai rada aizdomas par drošumu, informē platformu, pārdēvēju, norādīto atbildīgo personu ES un PTAC.
PTAC turpinās uzraudzīt platformu darbību, veicinot godīgu komercpraksi un drošu iepirkšanos tiešsaistē.