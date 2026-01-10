Krievi frontes līnijās sākuši izskatīties pēc būvgružiem – kas ar viņiem notiek? 0

LA.LV
8:12, 10. janvāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Tehnoloģiju attīstība karalaukā liek mainīties arī maskēšanās paņēmieniem. Krievijas spēki frontes līnijās sākuši izmantot īpaši reālistiskus maskēšanās tīklus, kas imitē pilsētvidē ierastus objektus un būtiski apgrūtina to pamanīšanu ar dronu palīdzību.

Tualetes pludoja, mēteļus nozaga un darbinieki aizballējās! Organizatoru atbilde par traģisko nakti Rīgā pārsteidz
Veselam
Ko nekādā gadījumā nevajag ēst un dzert tukšā dūšā: 8 pārtikas produkti, kas kaitēs kuņģim
Kokteilis
Ziema tās pamatīgi nogurdina: šīm četrām Zodiaka zīmēm steidzami nepieciešams atvaļinājums
Lasīt citas ziņas

TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš stāsta, ka Krievijas karavīri frontes līnijās sākuši izmantot ārkārtīgi realistiska izskata maskēšanās tīklus. Viens no jaunumiem – maskēties “būvgružos”, kas no ārpuses atgādina salauztu ķieģeļu kaudzi un padara karavīrus gandrīz neredzamus no dronu skatupunkta to ikdienišķā izskata dēļ. Šis maskēšanās veids vairāk paredzēts kaujām pilsētvides apstākļos.

Vairāk skaties sižetā!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. Ukraiņi pie Kupjanskas izjauc okupantu uzbrukumu, kuri mēģināja iefiltrēties pa gāzesvadu
“Prezidents devis zaļo gaismu.” ASV gatavojas palielināt spiedienu uz Krievijas ekonomiku, un tas var skart arī citas valstis
TV24
Kas patiesībā nonāk Krievijas armijā? Ukrainā sagūstīto krievu karavīru dati atklāj skarbu ainu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.