Krievi frontes līnijās sākuši izskatīties pēc būvgružiem – kas ar viņiem notiek? 0
Tehnoloģiju attīstība karalaukā liek mainīties arī maskēšanās paņēmieniem. Krievijas spēki frontes līnijās sākuši izmantot īpaši reālistiskus maskēšanās tīklus, kas imitē pilsētvidē ierastus objektus un būtiski apgrūtina to pamanīšanu ar dronu palīdzību.
TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš stāsta, ka Krievijas karavīri frontes līnijās sākuši izmantot ārkārtīgi realistiska izskata maskēšanās tīklus. Viens no jaunumiem – maskēties “būvgružos”, kas no ārpuses atgādina salauztu ķieģeļu kaudzi un padara karavīrus gandrīz neredzamus no dronu skatupunkta to ikdienišķā izskata dēļ. Šis maskēšanās veids vairāk paredzēts kaujām pilsētvides apstākļos.
