VIDEO. Kā barbari! Āfrikas algotņus krievi Ukrainā izmanto mīnu vietā, tie ir kā “konservu attaisāmais” 35

19:32, 10. janvāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Atklātībā nācis kāds šokējošs videoieraksts, kurā redzams, kā krievu karavīrs piesien sprādzienbīstamu ierīci pie krūtīm kādam Āfrikas algotnim, kurš cīnās Krievijas armijas labā, raksta portāls The Sun.

Gripai šogad ir neparasts simptoms, kas īpaši mulsina pacientus 5
Video redzams vīrietis vārdā Frānsiss, kuram tiek draudēts ar ieroci un fonā dzirdamas rasistiskas piezīmes, kā arī komentāri par rekrūša statusu kā “pudeļu attaisāmais” vai “konservu ēdiens”. Var dzirdēt krievu sakām: “Viņš tūlīt skries – lēkās cauri mežam.”

Viņš jautā pārbiedētajam jauniesauktajam: “No kā, pie velna, tu baidies?”

Šīs taktikas mērķis ir izmantot algotņus bīstamās misijās, piemēram, iebrukt ukraiņu kontrolētā teritorijā un detonēt mīnas, lai atvērtu bunkurus, lai atbrīvotu ceļu okupantiem. Kā raksta medij, tiek uzskatīts, ka video redzamā izmantotā ierīce ir TM-62 mīna – spēcīga prettanku sprāgstviela.

Tiek uzskatīts, ka Putins izmanto operācijas Āfrikā kā stratēģisku “konveijera lenti”, lai apmācītu jaunus spēkus armijai savam gaļmašīnas karam Ukrainā.

