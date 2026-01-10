“Nu, divus cilvēkus izveda no valsts – kas no tā mainīsies?” Štokenbergs aicina palūkoties vēsturē, kas šobrīd atkārtojas 0
ASV sestdien sagūstīja Venecuēlas autoritāro līderi Nikolasu Maduro un aizveda viņu uz Ņujorku, kur Maduro tiks tiesāts par narkotiku noziegumiem. Pēc šīs operācijas Tramps paziņoja, ka ASV pārvaldīs Venecuēlu un tās milzīgos naftas krājumus.
“Es kā cilvēks, kurš ir bijis Venecuēlā, pateikšu, ka tad, kad to visu redzēju, man likās, ka tā pasaule var pagriezties arī citā virzienā,” uzņēmējs Aigars Štokenbergs min dažādus piemērus, kur vēsture līdzīgi ir akārtojusies jau iepriekš.
“Es gribu redzēt, kas notiks tālāk? Kas Venecuēlā mainīsies? Nu, divus cilvēkus izveda no valsts – kas no tā mainīsies?” viņš jautā.
ASV prezidents Donalds Tramps otrdien paziņoja, ka Venecuēlas pagaidu valdība nodos ASV no 30 miljoniem līdz 50 miljoniem barelu sankcijām pakļautas naftas un ka šis solis dos labumu abām valstīm.
Tramps savā sociālo mediju platformā “Truth Social” rakstīja, ka šī nafta tiks pārdota par tirgus cenām un viņš kā prezidents kontrolēs šo peļņu, lai nodrošinātu, ka tā tiek izmantota, “lai dotu labumu Venecuēlas tautai un Savienotajām Valstīm”.
“Es esmu lūdzis enerģētikas ministru Krisu Raitu nekavējoties īstenot šo plānus. Tā (nafta) tiks uzņemta kravas kuģos un aizvesta tieši uz izkraušanas dokiem Savienotajās Valstīs,” piebilda Tramps.
Tramps iepriekš bija uzsvēris Venecuēlas naftas rūpniecības ekonomisko potenciālu, sakot, ka lielās ASV naftas kompānijas ieguldīs miljardiem dolāru Venecuēlā, lai salabotu infrastruktūru un attīstītu naftas ieguvi.