Foto: Edijs Pālens/LETA

Trīs promilēs pēc pelmeņiem… Aizturētais skumji lūdzas, lai netiku saukta Valsts policija 0

LA.LV
18:17, 10. janvāris 2026
Ziņas Krimināls

Ādažu pusē aizturēts pamatīgi iereibis autovadītājs, kurš devās uz veikalu pēc pelmeņiem trīs promiļu stiprā reibumā. Iemeslu un attaisnojumu netrūka, tomēr fiksēto pārkāpumu saraksts ir ievērojams, par to ziņo TV3 raidījums “Degpunktā“.

Kokteilis
Astrologi sarindojuši zodiaka zīmes pēc prāta spējām: pirmo vietu aizņem Dvīņi, bet pēdējo…
Kokteilis
Latvieši tiek aicināti rīt piedalīties īpaši sirsnīgā akcijā par godu Raimonda Paula 90.jubilejai
VIDEO. Smags ceļu satiksmes negadījums pie Ķemeriem – gājuši bojā trīs cilvēki 45
Lasīt citas ziņas

Likumsargu automašīnās esošais aprīkojums ļāva ātri pārbaudīt datus, tāpēc “Opel” vadītājs tika apturēts. Viņa auto nebija ne izieta tehniskā apskate, ne iegādāta obligātā civiltiesiskā apdrošināšana.

Šoferis taisnojās, ka tēvs ir slims un viņš devies uz veikalu pēc pelmeņiem. Uz jautājumu, vai apturēšanas dienā lietots alkohols, viņš atbildēja: “nē”, bet piebilda, ka vakar gan iedzerts. Beigās vīrietis atzina, ka no rīta iedzerts šņabis, bet tikai “viena mutīte” no 0,5 litru pudeles.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Latvijas autoceļu uzturētājs” valdes loceklei apmaksā mācības Hārvardas Biznesa skolā
Slepeni ierakstītas sarunas nav pierādījums? Bīstams precedents Latvijā saistībā ar būvniecības karteli
“Vai jūs interesē fakti vai tikai kliegšana?” Žurnāliste Ilze Nagla reaģē uz Aināra Šlesera pārmetumiem

Ņemot vērā pārkāpumu sarakstu, uz notikuma vietu izsaukti Valsts policijas darbinieki. “Nu, lūdzu – nesauciet,” skumji sacījis apturētais.

Vairāk par šo situāciju skatieties pievienotajā video.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Akcija Igaunijā. Ziemassvētku vecītis nosūta “melnos sviecienus” 880 vispalaidnīgākajiem valsts šoferiem
VIDEO. Nakts vidū uz ielas atrod klīstam mazu bērnu; vēlāk atrasta arī viņas mamma…
Ulbrokā kāda dāma izlemj noticēt Jaungada brīnumam – pārvērst vīnu ūdenī un braukt mājās
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.