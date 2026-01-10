Trīs promilēs pēc pelmeņiem… Aizturētais skumji lūdzas, lai netiku saukta Valsts policija 0
Ādažu pusē aizturēts pamatīgi iereibis autovadītājs, kurš devās uz veikalu pēc pelmeņiem trīs promiļu stiprā reibumā. Iemeslu un attaisnojumu netrūka, tomēr fiksēto pārkāpumu saraksts ir ievērojams, par to ziņo TV3 raidījums “Degpunktā“.
Likumsargu automašīnās esošais aprīkojums ļāva ātri pārbaudīt datus, tāpēc “Opel” vadītājs tika apturēts. Viņa auto nebija ne izieta tehniskā apskate, ne iegādāta obligātā civiltiesiskā apdrošināšana.
Šoferis taisnojās, ka tēvs ir slims un viņš devies uz veikalu pēc pelmeņiem. Uz jautājumu, vai apturēšanas dienā lietots alkohols, viņš atbildēja: “nē”, bet piebilda, ka vakar gan iedzerts. Beigās vīrietis atzina, ka no rīta iedzerts šņabis, bet tikai “viena mutīte” no 0,5 litru pudeles.
Ņemot vērā pārkāpumu sarakstu, uz notikuma vietu izsaukti Valsts policijas darbinieki. “Nu, lūdzu – nesauciet,” skumji sacījis apturētais.
Vairāk par šo situāciju skatieties pievienotajā video.