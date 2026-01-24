“Ar šo novēršam uzmanību no divām svarīgākām lietām,” Ijabs skaidro Trampa Grenlandes taktiku 0
TV24 raidījumā “Globuss” Eiropas Parlamenta deputāts (LA) Ivars Iljabs komentēja Latvijas transatlantiskās attiecības un ASV retoriku par Grenlandi, uzsverot, ka jautājums par Grenlandi šobrīd novērš uzmanību no diviem citiem ļoti būtiskiem jautājumiem.
“Transatlantiskās attiecība ir, un es domāju, ka viņu svarīgums kopumā nav samazinājies. Cits jautājums, protams, ir par to, ka viņas pārdzīvo pārformatēšanu, un Tramps ir pielicis punktu tam procesam, kurš bija aizsācies iepriekš, attiecībā uz to, ka amerikāņi vairs netaisās pilnībā tādā veidā nosegt drošību pašiem eiropiešiem neiesaistoties,” norāda Iljabs.
Deputāts uzsver, ka ASV Grenlandes aktivitātes un tarifu jautājumi var būt taktiska uzmanības novēršana: “Ir tāda tēze, ka iespējams, Trampa runas un ņemšanās ap Grenlandi, kāpēc tieši tagad, kāpēc ne citā mirklī, ir saistīta ar to, ka mēs novēršam uzmanību no divām svarīgākām lietām, un tās ir, pirmkārt, kas notiek ar Ukrainu, un, otrkārt, kas notiek ar Irānu.”
Projektu “Globuss” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Globuss” saturu atbild AS “TV Latvija”.