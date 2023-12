Arhibīskaps Jānis Vanags: Partnerattiecību regulējuma pieņemšanas steiga bija spļāviens manās patriotisma dzīlēs Ieteikt







Lelde Veinberga, TV24

“Man pat nebūtu iebildumu, ka ir kaut kāda iespēja cilvēkiem sakārtot savas attiecība, kas tiek piedāvāts šādā partnerības variantā. Man liekas nevajadzīgi, vai kam es būtu pret, ir tas, ka tiek radīta, kaut šķietamība, par kaut kādu paralēlu institūciju laulībai,” savu viedokli par Saeimas pieņemto partnerības regulējumu TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” pauž Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags.

Arhibīskaps arī norāda, ka tagad ar saukli “jāatbalsta visas ģimenes” tiek mainīts vārda “ģimene” nozīme, tieši valodas lietojumā: “Par ģimeni pēkšņi sāk saukt arī to, kas pēc būtības tāda nav.” Pēc J. Vanaga domām tādā veidā tiek pārveidota cilvēku valoda, domāšana un līdz ar to likumi. “Man liekas, ka tās visas problēmas, kas tiek piesauktas, var atrisināt, neradot šādu paralelitātes šķietamību, ka ir vēl kaut kas. Es rūpējos par to, lai ģimenes un laulības pozīcijas netiktu vājinātas, jo tas ir ne tikai morāles, bet arī valsts drošības jautājums, mūsu izdzīvošanas jautājums,” norāda arhibīskaps.

Pie partnerības regulējuma pieņemšanas arhibīskapam daudz lielāks trieciens bija tā pieņemšana steidzamības kārtā. “Tas bija tāds spļāviens tieši manās patriotisma dzīlēs. Es domāju, ka acīmredzami, te nav nekādas steidzamības. Tā bija demonstrācija: jūs tie citādi domājošie esat tumsoņi, atpakaļrāpuļi, ar jums vispār nav ko runāt. Tas bija dramatiski! Es to ļoti pārdzīvoju. Es domāju, ka tas bija ārkārtīgi slikti Latvijas sabiedrības vienotībai,” uzskata J. Vanags.

Arhibīskaps arī uzsver, ka parakstu latiņas pacelšanas līdz 155 000, lai ierosinātu referendumu, bija iespējas atņemšana tautai piedalīties politiskā procesā un nepieciešamais parakstu daudzums būtu jāsamazina, un “jāpadara reāls”, piemēram, ar 50 000.

