Aromatizētu tvaicēšanas produktu aizliegumi pasliktina, nevis uzlabo sabiedrības veselību







Nikotīna tvaicēšanas produkti (e-cigaretes, veipi) ir alternatīva tradicionālajām cigaretēm, kas ļauj uzņemt nikotīnu bez dedzināmās tabakas dūmiem. Šie produkti ir pieejami dažādos aromātos, kas motivē tabakas smēķētājus pāriet uz mazāk kaitīgiem produktiem un mazināt veselības riskus. Arvien jauni pierādījumi liecina, ka aromatizētu tvaicēšanas produktu aizliegumi rada negatīvas sekas kopējai sabiedrības veselībai, veicinot tradicionālo cigarešu smēķēšanas pieaugumu.

Politikas veidotāji, neskatoties uz šiem pierādījumiem, turpina ieviest aizliegumus, tādējādi mazinot nikotīna tvaicēšanas produktu kā kaitējuma mazināšanas līdzekļa priekšrocības. Aromāti ir būtisks elements, kas palīdz smēķētājiem pāriet no cigaretēm uz mazāk kaitīgiem produktiem, un to aizliegšana var likt lietotājiem atgriezties pie tradicionālās tabakas, radot nopietnas sekas sabiedrības veselībai.

Pētījumi par aromatizētu tvaicēšanas produktu aizliegumiem un to sekām

Jaunākie pētījumi apliecina aromatizētāju aizliegumu neparedzētās sekas. ASV Nacionālā ekonomisko pētījumu biroja (NBER) pētījums atklāja, ka aromatizētu nikotīna tvaicēšanas produktu aizliegumi samazina to lietošanu jauniešu vidū, taču rada aizvietošanas efektu, kad jaunieši sāk lietot dedzināmās cigaretes. Līdzīgi secinājumi parādījās Nikotīna un tabakas pētniecības biedrības (SRNT) pētījumā, kurā tika atklāts, ka cigarešu pārdošana pieauga Ņūdžersijā pēc 2020. gadā pieņemtā e-cigarešu aromatizētāju aizlieguma. Jeilas Sabiedrības veselības skolas pētnieki arī konstatēja, ka katrs 0,7 mililitru e-šķidruma samazinājums pārdošanā aromātu ierobežojumu dēļ radīja 15 papildu pārdotas cigaretes.

Šie rezultāti uzsver, ka nikotīna tvaicēšana un smēķēšana ir aizvietojošas darbības. Ierobežojot piekļuvi aromatizētiem nikotīna tvaicēšanas produktiem, politikas veidotāji netīši veicina smēķēšanas pieaugumu. Šāda pieeja ir ne tikai neefektīva, bet arī kaitē sabiedrības veselībai, jo veicina tabakas smēķētāju skaita pieaugumu.

Nepieciešamība pēc uz pierādījumiem balstītas politikas

Sabiedrībā bieži izplatīts mīts, ko veicina pret nikotīna tvaicēšanu vērstas organizācijas un plašsaziņas līdzekļi, ka aromatizētas e-cigaretes veicina jauniešu atkarību no nikotīna. Reaģējot uz šiem uzskatiem, politikas veidotāji bieži pieņem ātrus lēmumus, lai aizsargātu jauniešus, taču šī pieeja nenovērtē plašāku ietekmi uz sabiedrības veselību. Atbalsts nikotīna tvaicēšanas produktu ierobežojumiem bieži tiek uzskatīts par drošu politisko stratēģiju, taču tas aizēno zinātniskos pierādījumus, kas liecina, ka šādi pasākumi ir kaitīgi sabiedrības veselībai.

Aromatizētu nikotīna tvaicēšanas produktu panākumi smēķēšanas samazināšanā ir cieši saistīti ar aromātu pieejamību. Dažādi aromāti padara veipošanu pievilcīgāku pieaugušajiem smēķētājiem, kuri vēlas atmest cigaretes. Aizliegums atņem šo iespēju, tādējādi veicinot atgriešanos pie cigarešu smēķēšanas. Pierādījumi skaidri parāda, ka šādi ierobežojumi var kaitēt sabiedrības veselībai, palielinot smēķētāju skaitu un ar to saistītos riskus.

Ieteikumi sabiedrības izglītošanai un politikas maiņai

Lai novērstu dezinformāciju un ierobežotu cigarešu smēķēšanas pieaugumu, ir nepieciešama daudzpusīga pieeja. Pirmkārt, jāveic sabiedrības izglītošanas kampaņas, lai uzsvērtu, ka, lai gan jauniešu aizsardzība ir būtiska, ir svarīgi arī ņemt vērā vispārējo sabiedrības veselību. Jāinformē sabiedrība par to, ka aromatizētu nikotīna tvaicēšanas produktu aizliegumi veicina cigarešu smēķēšanu, nevis mazina to.

Otrkārt, politikas veidotājiem ir jābalsta savi lēmumi uz zinātniskiem pētījumiem un jāņem vērā ekspertu viedokļi par tabakas kaitējuma mazināšanu. Lēmumi nedrīkst būt balstīti tikai uz sabiedrības noskaņojumu vai spiedienu no interešu grupām. Ir jāiesaistās padziļinātā pētījumā un jāņem vērā pētījumu rezultāti, kas uzsver aromatizētāju aizliegumu negatīvās sekas.

Nepieciešama līdzsvarota pieeja, kas ierobežo jauniešu piekļuvi nikotīna tvaicēšanas produktiem, vienlaikus saglabājot aromatizētus produktus pieejamus pieaugušajiem, kuri vēlas atmest smēķēšanu. Tā vietā, lai ieviestu pilnīgus aizliegumus, regulējumam jāfokusējas uz efektīvu vecuma pārbaudi un stingru noteikumu izpildi.

Secinājums: Politikas veidotājiem jārīkojas atbildīgi

Pierādījumi skaidri parāda, ka aromatizētu nikotīna tvaicēšanas produktu aizliegumi nav efektīva politika un rada riskus sabiedrības veselībai, palielinot smēķētāju skaitu. Politikas veidotājiem ir jāapzinās savu lēmumu sekas un jāīsteno uz pierādījumiem balstīta pieeja, kas veicina sabiedrības veselību, nevis to apdraud. Sabiedrības izglītošana un līdzsvarota regulatīvā pieeja ir būtiski soļi, lai uzlabotu sabiedrības veselību un novērstu nevēlamās sekas, ko rada aromatizētāju aizliegumi.

Informācija balstīta uz Mārtina Kullipa (Martin Cullip), Nodokļu maksātāju aizsardzības alianses Patērētāju centra starptautiskā pētnieka, rakstu “The Evidence is Clear: Bans on Flavored Vaping Products Are Harming Public Health”, kas publicēts 2024. gada 9. jūlijā vietnē RealClearHealth.com