Ārsts ceļ trauksmi par ārzemniekiem Latvijā – valodas barjeras dēļ ir grūtības sniegt medicīnisko palīdzību 19

17:58, 18. aprīlis 2026
Lai kur mēs dotos vai dzīvotu, laba veselība ir vērtīgākais, kas mums ir. Gan ceļojuma laikā, gan dzīvojot ārzemēs var būt situācijas, kad ir nepieciešama ārsta palīdzība. Bet ko darīt, ja neprotam konkrētās valsts valodu un arī angļu valoda nav pa spēkam?

Šādu problēmu, vēršoties LA.LV redakcijā, aktualizējis kāds ārsts. Monētai ir divas puses – neprotot valodu, palīdzību nevar sniegt ārstniecības persona un to nevar pieņemt pacients, nespējot izklāstīt simptomus un citas svarīgas lietas.

“Strādāju par ārstu, un pie manis bieži nonāk arī pacienti no citām valstīm – piemēram, no Vjetnamas, Bangladešas vai Pakistānas. Nereti viņi latviešu valodu nepārvalda, bet diemžēl arī es pats angļu valodā nesarunājos, tāpēc saziņa un ārstēšana mēdz būt apgrūtināta.

Daži no šiem cilvēkiem Latvijā dzīvo jau vairākus gadus, tāpēc, manuprāt, būtu ļoti vēlams vismaz pamata līmenī apgūt latviešu valodu – kaut vai vienkāršām ikdienas situācijām, piemēram, sasveicinoties vai aprakstot veselības problēmas. Tas ievērojami atvieglotu gan ārstu darbu, gan pašu pacientu ārstēšanu.

Es uzskatu, ka atbildīgajām institūcijām būtu jāpievērš lielāka uzmanība tam, lai cilvēki, kuri uzturas valstī, ievērotu noteikumus un integrētos sabiedrībā. Tāpat svarīgi ir saglabāt un cienīt mūsu valodu un kultūru, vienlaikus veidojot saprotošu un sakārtotu vidi visiem, kas šeit dzīvo,” redakcijā vērsies ārsts Kalvis.

Pacientam jānodrošina tulkošana

Kā norāda Veselības inspekcijas pārstāve Dārta Belcāne, Latvijā pacientu un ārstniecības personu saziņu regulē Pacientu tiesību likums. Atbilstoši šā likuma 15. panta 2¹ daļai, ja pacients nepārvalda valsts valodu un sazinās valodā, kuru ārstniecības persona nesaprot, tulkojuma nodrošināšana ir paša pacienta pienākums, izņemot situācijas, kad objektīvu iemeslu dēļ tas nav iespējams.

Jautāju arī D. Belcānei, kā latviešiem rīkoties, ja ārzemēs nepieciešama ārsta palīdzība, bet šķērslis ir valoda. Viņa norāda, ka vispārīgu skaidrojumu šajā jautājumā Veselības inspekcija sniegt nevar, jo kārtība katrā valstī var atšķirties un ir atkarīga no konkrētās valsts normatīvā regulējuma un prakses.

