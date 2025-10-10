“Ārsts skatās datorā, nevis uz pacientu!” Mediķiem Latvijā ārstēšana pārvēršas “papīru kaudžu rakstīšanā” 0

Alīna Dūdele, Ģimenes medicīnas metodiskā centra vadītāja TV24 raidījumā “Dr. Apinis” norāda, ka administratīvais slogs ārstiem liedz veltīt pietiekami daudz laika pacientiem. Cilvēciskā kontakta trūkums samazina ārstniecības kvalitāti, un risinājums varētu būt gudrās tehnoloģijas, kas atvieglotu mediķu darbu.

“Problēma tiešām ir ļoti liela, bet šī problēma nav tikai pie mums, tā ir arī citās valstīs. Šobrīd pasaulē par to runā arvien vairāk, ka ārstu vajag atbrīvot no visiem administratīvajiem darbiem, jo šobrīd ārsts sēž un skatās datorā, nevis uz pacientu,” skaidro Dūdele.

Viņasprāt, cilvēciskā kontakta trūkums ar pacientu mazina ārstniecības kvalitāti. Ārsts šādi strādājot nevar sasniegt anamnēzi tajā laikā, kas ārstam atvēlēts uz vienu pacientu, jo šajā laikā ārsts pilda dokumentus.

Dūdele stāsta, ka ideālā pasaulē, pēc viņas domām, būtu tā, ka ārsts runā ar pacientu, un paralēli tam gudrās tehnoloģijas dara visu administratīvo darbu. Šāda prakse citur pasaulē jau ir ieviesta, bet mūsu “e-veselības” portāla funkcionalitāte ir vēl tālu no ideāla. “Mums vēl tāls ceļš ejams, lai mūsu dati vismaz būtu pieejami sistēmā katram ģimenes ārstam,” pauž Dūdele.

Viņasprāt, šobrīd netiek pilnībā izmantoti esošie tehnoloģiskie risinājumi, lai ārstam atvieglotu darbu. Šobrīdējā sistēma liedz ārstam laiku, kurā runāt ar pacientu, kas ir pats, pats svarīgākais primārajā veselībā.

