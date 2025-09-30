Teterovskis par veselības aprūpi: Rīga vienkārši “aizrijas”, bet citur… 0
Diriģents Ints Teterovskis, viesojoties TV24 raidījumā “Preses klubs”, izteica viedokli saistībā ar veselības aprūpi reģionos un galvaspilsētā.
Latvijas veselības aprūpes sistēmā pastāv fundamentālas problēmas, kuras ar nelieliem labojumiem nav iespējams atrisināt. Tāpēc veselības aprūpes sistēma jāveido no jauna, nevis jālāpa.
“Nav iespējams izmainīt sistēmu, neatkāpjoties pilnīgi atpakaļ. No esošā punkta to nevar salabot – tev ir jāatkāpjas, jāiziet no mērķa. Saprotam, kāda ir medicīnas iestādes funkcija, saprotam, kas ir tas, kas to lieto un izejot no tās pozīcijas, saprotam, kāds ir labākais risinājums,” raidījumā pauda Teterovskis.
Viņš pauda novērojumu, ka šobrīd liela daļa pacientu tiek koncentrēta Rīgā, radot pārslodzi galvaspilsētas slimnīcām, kamēr reģionos resursi netiek izmantoti pietiekami.
Diriģents uzsver: “Man no malas skatoties, tas izskatās tā – uz Rīgu saved visus, tie (Rīga) vienkārši “aizrijas” – nav vairs laika, nav resursu, nav iespēju, bet citur ir tukšs… Kaut kas nav kārtībā – nauda tad ripo! Uz kurieni tā ripo?”
Sarunas turpinājumā iesaistījās Mārtiņš Ērglis, PSKUS Sirds ķirurgs, Digitālās klīnikas “Medon” Veselības aprūpes vadītājs, dibinātājs, kurš akcentēja: “Mēs nevaram vienkārši izšķērdēt to naudu, kas mums ir iedota.”