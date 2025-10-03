Šādu budžetu apstiprināt nozīmē kaitēt Latvijas interesēm! Vai valdība klaji ignorē Eiropas komisijas rekomendācijas? 0
Valdis Keris, Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājs, TV24 raidījumā “Dienas personība” brīdina, – ja valdība neatvēlēs līdzekļus algu pieaugumam, Latvija riskē zaudēt gan konkurētspēju, gan sociālo taisnīgumu.
Vai ir cerība, ka valdība nāks pretī veselības aprūpes nozarei, un cels darbinieku algas par gaidītajiem 13,5 procentiem?
“Valdība, gatavojot nākamā gada budžetu, projektu ir rupji ignorējusi. Eiropas Komisijas rekomendācijās šī gada, visjaunākajās, vissvaigākajās, ir pilnīgi skaidri pateikts, ka, lai nodrošinātu valsts konkurētspēju un ilgtspēju, lai stiprinātu sociālo taisnīgumu valstī, ir jānodrošina būtiski budžeta pieaugumi ne tikai aizsardzības vajadzībām, bet arī veselības aprūpes vajadzībām,” pauž Keris.
Viņaprāt, jo īpaši būtu jāstiprina cilvēkresursi. Viņš pauž, ka, ja valdība tiešām ir šīs vajadzības ignorējusi un budžetā nav atvēlējusi papildu naudu veselības aprūpei, tad tas mazinās Latvijas konkurētspēju un graus sociālo taisnīgumu.
“Tā ir ļoti nopietna kļūda, kas ir steidzami jālabo, jo, pretējā gadījumā, šāda budžeta projektu nevar apstiprināt, nekaitējot Latvijas interesēm,” uzskata Keris.
Viņš cer, ka valdība būs pietiekami saprātīga, lai budžetu mainītu, jo tam vēl esot laiks.