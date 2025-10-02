“Ja gribam mazināt slodzi uz pacientu maciņiem, tad jāpalielina valsts finansējums!” Keris par veselības aprūpi Latvijā 0
Ja mēs vēlamies mazināt nevienlīdzību sabiedrībā un samazināt pacientu izdevumus, valsts finansējums veselības aprūpei ir kritiski svarīgs, uzsver Valdis Keris, Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājs, TV24 raidījumā “Dienas personība”.
Ja mēs gribam mazināt slodzi pacientu maciņos, tad mums ir jāpalielina valsts finansējums, lai valsts samaksātu pacientu vietā. Tas ir vienīgais variants, pretējā gadījumā daudzi speciālisti no nozares aizies.
Pašlaik valsts garantētā darba samaksa ārstam ir aptuveni 2300 eiro. Keris uzskata, ka samaksa jātuvina 3400 eiro, lai pacientiem būtu mazāk jāmaksā par medicīnas pakalpojumiem.
Māsas un māsu palīdzes saņem attiecīgu proporciju no šīs darba samaksas. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, māsas saņem 60% no ārstu vidējās darba samaksas, bet māsu palīdzes – 40%.
“Nav tā, ka tiks domāts un gādāts tikai par ārstiem, bet šo paaugstinājumu ir jāveic,” norāda Keris.