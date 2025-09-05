Zvaigžņu izredzētie: četri gadi, kuros dzimušajiem uzticēta īpaša misija – mainīt pasauli 0
Noteiktos gados dzimušajiem piemīt unikāla enerģija un uzticēta īpaša misiju. Kā astrologs norāda ziņu portālam Parade , šo periodu raksturo reti astroloģiski tranzīti, kas iezīmē veselu paaudžu likteņus.
“Šajos gados dzimušie šeit nav nokļuvuši tāpat vien, viņiem ir svarīgs uzdevums sabiedrības pārmaiņu procesos,” viņš uzsver.
1988., 1989. un 1990. gads
Šajos gados debesīs valdīja īpašs planētu sakārtojums – Saturns, Urāns un Neptūns Mežāzī. Astrologs skaidro, ka šis periods radīja reformatoru un jaunu virzienu noteicēju paaudzi.
Tieši šis laiks sakrita ar veco režīmu sairšanu – par simbolu kļuva Berlīnes mūra krišana.
Tie, kas dzimuši kādā no šiem gadiem, ir mērķtiecīgi perfekcionisti, kas nepadodas. Viņu raksturīgākās īpašības – disciplīna, smags darbs un spēja domāt plaši.