Atceļā no skolas automašīna 1. septembrī notriec 13 gadīgu puisi, kurš braucis ar elektromotociklu 0
Kamēr Latvijā 1.septembris, vismaz pagaidām, cik zināms, noritējis mierīgi, kaimiņvalstīs ziņu portālos lasāmas šausmas. Polijā atrasts mirusi mamma ar divām meitiņām kanalizācijas akā, bet Viļņā policija ir sākusi izmeklēt negadījuma apstākļus, kur vecpilsētā automašīna notrieca nepilngadīgo, kurš brauca ar elektromotociklu, raksta lrytas.lt.
Pirmais ziņojums par negadījumu Maironio ielā tika saņemts 1. septembrī ap plkst. 13:51. Tika ziņots, ka netālu no Tymas tirgus automašīna notrieca 13 gadus vecu zēnu, kuram bija nepieciešama medicīniskā palīdzība.
Drīz vien piezvanīja arī Toyota automašīnas vadītājs. Viņš policijai pastāstīja, ka Maironio ielas un Aukštaičių ielas krustojumā notriecis nepilngadīgu velosipēdistu, kurš guvis traumas.
Uz notikuma vietu steidzās ātrās palīdzības automašīnas un policijas patruļas. Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieki 13 gadus veco zēnu nogādāja Santarišķu bērnu slimnīcā.
Pastāv aizdomas, ka viņam ir lauzta potīte. Tikmēr ieradušies policisti atklāja, ka automašīna nebija notriekusi velosipēdistu, bet gan nepilngadīgu personu, kas brauca ar elektromotociklu. Policisti sāka izmeklēt negadījuma apstākļus.
Atgādinām, ka, sākoties skolai, arvien vairāk bērnu būs iesaistīti satiksmē, tādēļ aicinām būt uzmanīgiem!