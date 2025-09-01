“Domā ar galvu!” Mamma brīdina, ko noteikti nevajadzētu darīt 1.septembrī, bet visi dara 0
Zinību diena ir klāt! Visi sapucējušies, ar puķītēm rokās, dodas uz savu izglītības iestādi un, protams, arī fotografējas. Kāds bildes liks rāmī, cits albumā, vēl kāds nosūtīs vecmāmiņai, bet lielākā daļa no mums tās publicēs sociālajos tīklos. BET! Vai tā vajadzētu rīkoties?
“Mammas! Nu, nelieciet sava bērna bildes sociālajos tīklos! Vai vispār nav apjēgas, cik viegli pasniedz informāciju uz paplātes?
“Šis ir mans bērns, iet šajā klasē un šajā skolā” Domā ar galvu!” savā threads raksta kāda mamma.
Komentāros cilvēku viedokļi dalās.
Arno raksta: “Šis varbūt kādam mafiozo bosa bērnam vai superstāra.. politiķa.. bērnam. Tak nevienam neinteresē kurā skolā un klasē mācas Jūsu/citu. Tad jau uz vienu un to pašu veikalu/pieturu nevajag iet, ar var saskaitļot kas ir kas.”
Vēl kāds piebalso, rakstot, ka “Es esmu droša, ka ja būtu konkurss “paranojiskākās mammas” tad Latvija uzvarētu. Nevienā valstī neredzu lai mammas tā ņemtos ap “kas ir pareizi un kas nē” kā Latvijā. Tak atslābstiet. Nevienam Jūsu bērni nav vajadzīgi. Un ja kāds gribēs nolaupīt tad vienkārši ievilks bērnu busiņā un viss nevis zīmēs shēmas uz sienas ar Jūsu publiskoto 1. septembra bērna bildi.”
Marija jautā: “Ko iesākt ar to informāciju? Mans dēls bija arī vietējai avīzei uz vāka, skolas formā ar vārdu, uzvārdu un klasi. Ja Tev neliekas droši, tad nedalies!”
Vēl kāds liek aizdomāties tieši par datu drošību, ko var izmantot krāpnieki: “Te visi raksta par bērnu nolaupīšanu… Dati par bērna skolu, ir pieeja Jums, mīļie vecāki! Un tad daudzi brīnās, kā kaut vai telefonkrāpnieki izkrāpj tik lielas naudas summas. “Labdien, Gustava mamma. Te Jums no Rīgas 49.vidusskolas zvana. Gustavam nav samaksāts par ekskursiju un klases fonda naudu, lūdzu pēc iespējas ātrāk šodien pārskaitiet uz šo kontu Luīzes mammai!” būtu vieglākie 100 eiro, un tas ir tikai viens piemērs. Visi dati, ko publicējat, ir atslēga piekļuvei Jums!”
“Nedomāju, ka kāds dikti būtu iekārojis tieši manu bērnu, bet arī šo bilžu likšanas kultu neizprotu. Nu priekš kam? Vecāki tā ceļ pašapziņu? Vai bērns ir devis atļauju sevi likt internetā tūkstošiem svešinieku apskatei?” kāds vīrietis jautā.
Kāds ir tavs viedoklis? Vai bērna fotogrāfijas vajadzētu publicēt sociālajos tīklos? Vai tas ir droši? Kā tu pats rīkojies?