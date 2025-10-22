Sinoptiķi nāk klajā ar drūmu prognozi ceturtdienai un turpmākajām dienām 0
Ceturtdien Latvijā palaikam gaidāms lietus, prognozē sinoptiķi. Nokrišņi būs gan naktī, gan dienā. Vietām gaidāma arī dūmaka. Debesis būs apmākušās.
Vējam lēni līdz mēreni pūšot no dienvidaustrumiem, gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +3..+8 grādiem un dienā sasniegs +6..+11 grādus.
Rīgā ceturtdien gaidāms pelēks un lietains laiks, pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš. Gaisa temperatūra būs +7 grādi naktī un +9 grādi dienā.
Piektdien termometra stabiņš vietām var sasniegt +14 grādus, bet siltākā nakts šonedēļ būs nakts uz sestdienu, kad gaisa temperatūra nenoslīdēs zem +7..+11 grādiem.
Nedēļas nogalē vietām iespējams stiprs lietus. Dažkārt redzamību pasliktinās dūmaka vai migla. Pūtīs lēns līdz mērens mainīga virziena vējš.
Sākot ar svētdienu, laiks kļūs nedaudz vēsāks. Lietus gaidāms arī nākamnedēļ, kad gaisa temperatūra galvenokārt svārstīsies starp +1 un +10 grādiem.