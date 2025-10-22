Skaistākā Latvijas pilsēta atkal pārsteidz: zelta rudens gleznainajā Ogrē

Sinoptiķi nāk klajā ar drūmu prognozi ceturtdienai un turpmākajām dienām 0

LETA
15:02, 22. oktobris 2025
Ziņas Dabā

Ceturtdien Latvijā palaikam gaidāms lietus, prognozē sinoptiķi. Nokrišņi būs gan naktī, gan dienā. Vietām gaidāma arī dūmaka. Debesis būs apmākušās.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Pozitīvākās zodiaka zīmes: kura ir optimiste Nr. 1, bet kura ir īsta īgņa
Kokteilis
Ideālā vecuma starpība mīlestībā: cik gadus vecs partneris ir piemērots katrai zodiaka zīmei?
Rezultāti ir pārsteidzoši: vācu eksperti nosaukuši auto, kuri nav varējuši izturēt 100 000 kilometru nobraukuma testu
Lasīt citas ziņas

Vējam lēni līdz mēreni pūšot no dienvidaustrumiem, gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +3..+8 grādiem un dienā sasniegs +6..+11 grādus.

Rīgā ceturtdien gaidāms pelēks un lietains laiks, pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš. Gaisa temperatūra būs +7 grādi naktī un +9 grādi dienā.

CITI ŠOBRĪD LASA
Inese Vaidere: Laiks pārtraukt Krievijas gāzes un naftas importu – EP rāda ceļu, dalībvalstis vilcinās
VIDEO. Traģēdija Honkongas lidostā – lidmašīna noslīd no skrejceļa un iegāžas jūrā
VIDEO. Vilciena pasažieri sastopas ar trim netipiskām “ceļotājām”, kuru dēļ nākas izlaist nākamo reisu

Piektdien termometra stabiņš vietām var sasniegt +14 grādus, bet siltākā nakts šonedēļ būs nakts uz sestdienu, kad gaisa temperatūra nenoslīdēs zem +7..+11 grādiem.

Nedēļas nogalē vietām iespējams stiprs lietus. Dažkārt redzamību pasliktinās dūmaka vai migla. Pūtīs lēns līdz mērens mainīga virziena vējš.

Sākot ar svētdienu, laiks kļūs nedaudz vēsāks. Lietus gaidāms arī nākamnedēļ, kad gaisa temperatūra galvenokārt svārstīsies starp +1 un +10 grādiem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. “Tu man ilgi sekosi?” Jenots ar dīvas cienīgu raksturu apbur soctīklotājus
VIDEO. “Lūdzu, noslaukiet objektīvu!” Polijā mežacūkas zina, kā apieties ar kameru
VIDEO. Par mata tiesu! Alūksnes pusē manīts tāllēkšanas čempions
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.