VIDEO. Tieši pirms pirmā septembra kanalizācijas akā atrod mammu ar divām meitiņām: ir spekulācijas par baisu noziegumu 13
Svētdien, tikai dienu pirms jaunā mācību gada sākuma, Poliju piemeklēja briesmīga traģēdija. Helenovas Pjervšu ciemā netālu no Koninas, Lielpolijas vojevodistē, kanalizācijas akā tika atrastas sievietes un viņas divu meitu mirstīgās atliekas. Viņas nebija iespējams glābt, raksta lrytas.lt.
Kā pastāstīja Poznaņas provinces policijas pārvaldes jaunākais inspektors Andžejs Borovjaks, upuru tēvs un vīrs par negadījumu ziņojuši glābšanas dienestiem pēc plkst. 22:00.
Viņš teica, ka kanalizācijas akas tuvumā pamanījis “dīvainus pēdu nospiedumus” un ka viņa sieva un divas meitas ir pazudušas. Izrādās, ka sieviete un meitenes bija iekritušas akā. Kad neatliekamās palīdzības dienesti ieradās notikuma vietā, divi cilvēki – sieviete un bērns – jau bija izvilkti.
“Viņiem palīdzēja vīrietis un vēl viens garāmgājējs. Iekšā bija vēl viens bērns,” pirmdienas rītā TVN24 pastāstīja Koninas pašvaldības valsts ugunsdzēsības dienesta vecākais kapteinis Sebastians Andžejevskis.
Ugunsdzēsēji izvilka arī otro bērnu.
“Notikuma vietā ieradās neatliekamās medicīniskās palīdzības personāls, bet diemžēl 32 gadus vecā sieviete tika atzīta par mirušu notikuma vietā,” piebilda Andžejevskis. Sešus un astoņus gadus vecās meitenes tika nogādātas slimnīcā, bet diemžēl arī viņas neizdevās glābt.
Ugunsdzēsības dienesta pārstāvis sacīja, ka notekūdeņu tvertnes vāks bija apgāzts uz sāniem, kad ugunsdzēsēji ieradās notikuma vietā. Tomēr ugunsdzēsējs uzsvēra, ka viņš nezina, vai to apgāza garāmgājēji, kuri sniedza palīdzību.
Policija un prokuratūra izmeklē notikušā apstākļus. Laikraksts “Gazeta Wyborcza” ir ieguvis neoficiālus izmeklēšanas rezultātus, kas ir patiesi šausminoši.
Pēc “Wyborcza” žurnālista teiktā, tas nebija nelaimes gadījums. No personas, kas pārzina izmeklēšanas apstākļus, viņš uzzināja, ka 32 gadus vecajai sievietei pārgriezta rīkle, un viss liecina, ka viņa vispirms noslīcinājusi savas meitas un pēc tam izdarījusi pašnāvību.
Sieviete ārstējusies psihiatriskajā slimnīcā un atstājusi pašnāvības vēstuli. Tiesa, šos secinājumus prokuratūra vēl nav apstiprinājusi.
“Šīs ir tikai spekulācijas. Situācija ir ļoti traģiska, šis ir izmeklēšanas sākotnējais posms, un mēs vēl nevaram runāt par secinājumiem, cienot upuru tuviniekus,” sacīja Koninas rajona prokuratūras pārstāve Silvija Levandovska.
Viens pierādījums, kas varētu apstiprināt šo notikumu versiju, ir atvadu vēstule, ko sieviete it kā atstājusi mājās. Koninas rajona prokuratūras prokurore Aleksandra Maraņda intervijā Onet apstiprināja, ka lieta ierosināta pēc Kriminālkodeksa 148. panta, kas nozīmē, ka tā saistīta ar slepkavību.