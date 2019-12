Foto: Ivars Soikāns/LETA

Daugavpils tiesa piespriedusi piespiedu darbu kontrabandistam, kurš, peldus šķērsojot Daugavu, Latvijā no Baltkrievijas ieveda 70 000 cigarešu, liecina publiski pieejamais tiesas spriedums.

Apsūdzētajam tiesa piemēroja 334 stundas piespiedu darba, bet viņa palīgam – 164 stundas piespiedu darba.

Kā izriet no tiesas sprieduma, šogad 16.septembrī pēc pusnakts abi apsūdzētie vienojās par Baltkrievijā ražotu cigarešu ieviešanu Latvijā. Viens no apsūdzētajiem ūdenslīdēja tērpā pārpeldēja Daugavas upi, tādējādi šķērsoja abu valstu robežu. Baltkrievijas pusē viņš sev zināmā vietā paņēma novietotās cigarešu kastes un peldus pārvietoja tās no Baltkrievijas uz Latviju.

Savukārt otrs apsūdzētais palika Latvijā, lai saņemtu pa ūdeni pārvietotās cigarešu kastes. Vēlāk cigarešu kastes ar speciāli pielāgotām siksnām ar karabīnēm apsūdzētie pārnesa no Daugavas krasta aptuveni 1,7 kilometru attālumā, kur personas aizturēja robežsargi.

Kopumā apsūdzētie no Baltkrievijas Latvijas muitas teritorijā pārvietoja 60 000 cigarešu “Premjer” un 10 000 cigarešu “NZ Gold”, kuru kopējā preces vērtība ir 12 880 eiro, izriet no tiesas sprieduma.