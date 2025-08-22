#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: AP/SCANPIX/LETA

“Kā var satikties ar cilvēku, kurš izliekas par līderi?” Lavrovs paziņo nosacījumus Putina un Zelenska sarunām 0

17:51, 22. augusts 2025
Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs paziņojis, ka Vladimira Putina un Volodimira Zelenska tikšanās šobrīd nav ieplānota, jo nav panākta vienošanās par samita darba kārtību. Pēc viņa teiktā, sarunas iespējamas tikai tad, ja Ukraina piekāpsies vairākos Maskavas izvirzītajos jautājumos.

Lavrovs intervijā NBC News uzsvēra, ka Krievija esot gatava pielāgoties vairākos jautājumos, ko piedāvājis Donalds Tramps, taču tikšanās bez skaidras darba kārtības esot bezjēdzīga.

“Ir vairāki principi, kas, pēc Vašingtonas domām, ir jāpieņem, tostarp neiestāšanās NATO un teritoriālo jautājumu apspriešana, Zelenskis teica nē pilnīgi visam. Viņš pat teica “nē” krievu valodas aizlieguma likumdošanas atcelšanai. Kā mēs varam satikties ar cilvēku, kurš izliekas par līderi?” sacīja Lavrovs.

Krievijas ārlietu ministrija norāda, ka Kijevas atteikšanās piekrist Maskavas prasībām bloķē sarunu iespēju tuvākajā laikā. Lavrovs piebilda, ka bez Ukrainas piekāpšanās sarunu process nevarot sākties.

Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis iepriekš uzsvēris, ka tieši Krievija kā agresors pieprasa sev drošības garantijas, kas esot absurdi. Pēc viņa domām, reālas garantijas nepieciešamas tieši Ukrainai, lai novērstu iespēju, ka Maskava nākotnē neuzsāks jaunu uzbrukumu.

Zelenskis atkārtoti paudis, ka tikai koordinēta ASV un tās sabiedroto diplomātija var apturēt Putina agresīvo rīcību un panākt mieru reģionā.

