Atklāts jauns vēža veids – īpaši tas izplatās jaunu cilvēku vidū. Speciālisti neziņā, kas tam par iemeslu







Žultspūšļa vēzis ir jaunākā šīs slimības forma, kas tiek atklāta cilvēkiem, kas jaunāki par 50 gadiem, līdzās vēzim zarnās, krūtīs un plaušās. Labdarības organizācijas Cancer Research UK (CRUK) dati liecina, ka kopš 90. gadu sākuma britiem vecumā no 24 līdz 49 gadiem kuņģa-zarnu trakta vēža gadījumu skaits ir palielinājies par 84%.

Žultspūslis ir ābola izmēra orgāns, kas atrodas netālu no aknām, un tas galvenokārt ir atbildīgs par žults uzglabāšanu – vielu, ko organisms izmanto, lai sadalītu taukus, ko mēs ēdam. Žultspūšļa vēzis ir salīdzinoši reti sastopams, Apvienotajā Karalistē katru gadu tiek diagnosticēti nedaudz vairāk par 1000 gadījumiem, kas atbilst aptuveni trim gadījumiem dienā. Tikmēr citviet pasaulē to sauc jau par epidēmiju, rakst izdevums DailyMail.

Lai gan būtisks slimības gadījumu skaita pieaugums ir novērots visu vecumu britiem, gados jaunākie ir piedzīvojuši vislielāko vēža skaita pieaugumu. Pasaulē vadošie onkologi uzskata, lai gan “biedējošā” pieauguma iemesls nav skaidrs, ir aizdomas, ka pie vainas varētu būt mūsdienu pārtika un dažādās diētas.

Konkrētāk, eksperti uzskata, ka atbilde varētu būt saistīta ar smalkām izmaiņām mūsu zarnās — mikrobiomā — esošo baktēriju triljonos, ko izraisa īpaši apstrādātā pārtika.

Eksperti ir novērojuši satraucošu agrīnu vēža gadījumu skaita pieaugumu. Šī tendence sākās 90. gados, kad žultspūšļa vēža gadījumu skaits kļuva arvien lielāks, bet pacientu vecums samazinājās.

Pētniekiem ir aizdomas, ka cēlonis, visticamāk, ir saistīts ar izmaiņām mūsdienu dzīvesveidā. Konkrēti, piesārņojuma, alkohola, neveselīgas pārtikas un arvien saspringtākas dzīves sajaukums ietekmē mikrobiomu, kas savukārt var ietekmēt mūsu vēža risku. Tomēr, kā raksta tabloīds, ir grūti noteikt vienu vai vairākus faktorus, kas ir atbildīgi par agrīna šā vēža gadījumu skaita pieaugumu.

Šīm izmaiņām var būt kaskādes ietekme uz orgāniem, kas iesaistīti gremošanas procesā, sākot no žultspūšļa līdz pat resnajai zarnai, kur arī novērojams agrīnas vēža attīstības pieaugums.

Neskatoties uz to, ka cilvēki, kas tiek saukti par “saprātīgu paaudzi”, kuri vidēji dzer mazāk alkohola un ēd veselīgāk nekā viņu vecāki, viņiem palielinās gremošanas sistēmas vēža risks. Tomēr onkologi jauniešiem varot sniegt ļoti maz padomu par to, kā samazināt risku. Vienīgais – ēst daudz augļu un dārzeņu un regulāri vingrot, lai izvairītos no aptaukošanās.