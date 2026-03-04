Atņem laiku jaundzimušajam: valsts sola atbalstu ikvienai jaunajai ģimenei, tomēr realitātē pabalstu sistēma ir apgrūtinājums 0
Valsts piedāvā dažādus atbalsta veidus jaunajām ģimenēm, taču praksē jaunajiem vecākiem bieži vien nav viegli orientēties pabalstu sistēmā. Latvijā ir pieejami vairāki pabalsti, un katram no tiem ir savi nosacījumi, pieteikšanās termiņi un aprēķināšanas principi.
Eliota mamma Elza LTV stāsta, ka pirms dēliņa nākšanas pasaulē viņa izmantoja dažādus kalkulatorus, piemēram, maternitātes un vecāku, lai izrēķinātu, cik liels pabalsts ģimenei ir gaidāms. Aptuveno summu viņa izrēķinājusi pareizi, taču jaunā māmiņa norāda, ka pabalstu saņemšanas sistēmu saprast nav viegli. Ja kaut kas tiek nokavēts – naudu var nesaņemt.
To, ka sistēma nav vienkārša, atzīst arī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā – kopumā ir seši dažādi pabalstu veidi, kas pienākas topošajiem un jaunajiem vecākiem, skaidro LTV ziņās. Ja visus pabalstu nosacījumus pirms bērna nākšanas pasaulē rūpīgi neizpēta, var gadīties situācija, ka pabalsts beidzas, bet bērnu vēl nevar laist bērnudārzā, kā rezultātā pāris mēnešus būtu jādzīvo tikai no uzkrājumiem.
Vairāk skaties video:
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!