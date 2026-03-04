Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto: pexels

Atņem laiku jaundzimušajam: valsts sola atbalstu ikvienai jaunajai ģimenei, tomēr realitātē pabalstu sistēma ir apgrūtinājums 0

LA.LV
19:03, 4. marts 2026
Stāsti Pieredze

Valsts piedāvā dažādus atbalsta veidus jaunajām ģimenēm, taču praksē jaunajiem vecākiem bieži vien nav viegli orientēties pabalstu sistēmā. Latvijā ir pieejami vairāki pabalsti, un katram no tiem ir savi nosacījumi, pieteikšanās termiņi un aprēķināšanas principi.

“To nevar notēlot!” Pēc Putina atgriešanās “uz skatuves” eksperts pamana stipri dīvainu detaļu
Kokteilis
Tik stūrgalvīgi, ka strīdēties ar viņiem ir bezjēdzīgi: astrologi īpaši izceļ 3 zodiaka zīmes
Ķīna caur slepeniem kanāliem sākusi izdarīt spiedienu uz Irānu: zināms, ko tā sola pretī
Lasīt citas ziņas

Eliota mamma Elza LTV stāsta, ka pirms dēliņa nākšanas pasaulē viņa izmantoja dažādus kalkulatorus, piemēram, maternitātes un vecāku, lai izrēķinātu, cik liels pabalsts ģimenei ir gaidāms. Aptuveno summu viņa izrēķinājusi pareizi, taču jaunā māmiņa norāda, ka pabalstu saņemšanas sistēmu saprast nav viegli. Ja kaut kas tiek nokavēts – naudu var nesaņemt.

To, ka sistēma nav vienkārša, atzīst arī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā – kopumā ir seši dažādi pabalstu veidi, kas pienākas topošajiem un jaunajiem vecākiem, skaidro LTV ziņās. Ja visus pabalstu nosacījumus pirms bērna nākšanas pasaulē rūpīgi neizpēta, var gadīties situācija, ka pabalsts beidzas, bet bērnu vēl nevar laist bērnudārzā, kā rezultātā pāris mēnešus būtu jādzīvo tikai no uzkrājumiem.

Vairāk skaties video:

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Vai mežā esi dzirdējis šo skaņu? Tā riesta laikā sauc lūsis
Kokteilis
Endziņš apenēs, bet Bokāne – ar netīru copi: Olga Kambala šausminās par šovu, kurā pati filmējas
“Tas ir kā bomžu bariņš, kas piesienas uz ielas!” Attapīgi ļaudis spriež par aktuālu problēmu, kas ikvienu var pataisīt par bezpajumtnieku

Ziņo!

Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu

Ziņo!
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Speciāliste par 100% vecāku pabalstu arī strādājošiem vecākiem: Tas varētu būt viens no priekšvēlēšanu aicinājumiem?
Apkures izmaksas atšķirībā no algām aug kā sēnes pēc lietus: iedzīvotāji, visticamāk, varēs saņemt pabalstu
Vai jāraksta iesniegums? Jāieķeksē kāds lauciņš? Kas jādara, lai saņemtu palielinātos pabalstus, kas no šodienas stājušies spēkā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.