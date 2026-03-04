Publicitātes foto

Endziņš apenēs, bet Bokāne – ar netīru copi: Olga Kambala šausminās par šovu, kurā pati filmējas 0

18:15, 4. marts 2026
Kokteilis Apbrīno

Kamēr Kaspars ir prom, Olga Kambala šovā “Slavenības. Bez filtra” stāsta meitai Lukērijai, ka nekad nebija skatījusies šovu, kurā pati ir dalībniece, bet nolēmusi beidzot to apskatīties. Olga savā vērtējumā ir skarba – viņa ir vīlusies savos kolēģos, tie šķiet pārāk samāksloti.

Kamēr Kaspars ir prom, Olga sarunā ar Lukēriju atzīsta atklāj, ka pirmo reizi dzīvē gaidījusi šova “Slavenības. Bez filtra” personāžus, tomēr ir tajos vīlusies, īpaši izceļot Sindiju Bokāni un Niku Endziņu: “Es paskatījos kolēģu raidījumu, un man ir savs viedoklis.”

Lai arī Lukērija neizrāda interesi par Olgas viedokli, viņa turpina arī ar idejām, kā varētu sižetus padarīt interesantākus: “Es tā esmu vīlusies, es nesaprotu, kāpēc tie cilvēki ir tik samāksloti. Es labāk gribētu, lai viņi ir mājas apstākļos, viņš apenēs sēdētu, pīpētu vienkārši. Viņa tur ar copi netīru – tas būtu dzīvīgāk.”

Olga uzskata, ka tās ir viņas tiesības – kritizēt kolēģus kā skatītājai: “Tā kā mani kritizē, tevi kritizē, mūs visus kritizē, es arī drīkstu kritizēt šovu dalībniekus. Es kā skatītājs sēžu un skatos.”

Olga gan nav tik kritiska pret visiem, viņai ir arī savs mīļākais šova dalībnieks: “Margarita ir mana mīlulīte! Es dievinu – tās sērijas par Kazahiju! Vot, tas ir realitātes šovs! Mēs pat ar Kasparu, no rīta dzerot kafiju, apspriežam, vai tas čalis viņai alfonss bija vai nebija. Tas viss, kas tur notika, tas bija tā kā pa īstam.”

https://play.1188.lv/pasmaju-tv-sovi/slavenibas-bez-filtra-6/olga_kambala_nosauc_savu_slavenibas_bez_filtra_favoritu-1203805/

