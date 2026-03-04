“To nevar notēlot!” Pēc Putina atgriešanās “uz skatuves” eksperts pamana stipri dīvainu detaļu 0
Par Krievijas prezidenta Vladimira Putina veselības stāvokli spekulācijas klīst jau gadiem, un ikviena publiska parādīšanās atkal uzkurina jaunas runas.
Polittehnologs un bijušais televīzijas kanāla TV5 direktors Mihails Šeitelmans paudis versiju, ka nesen novērotās izmaiņas V.Putina runas manierē varētu būt saistītas ar operācijas sekām.
Eksperts norāda, ka citādi viņš nespēj izskaidrot Krievijas prezidenta biežo šņaukāšanos publiskas uzstāšanās laikā. Pēc viņa domām, ar Kremļa vadītāja veselību acīmredzami kaut kas nav kārtībā.
Par saviem novērojumiem Šeitelmans stāstīja intervijā “YouTube” kanālam “И грянул Грэм”.
“Es, atšķirībā no daudziem, noskatījos Putina 23. februāra apsveikumu pilnībā — no sākuma līdz beigām. Jau tur viņš runāja ļoti savādi. Vārdi vēl bija salīdzinoši adekvāti, ja tas vispār attiecināms uz Putinu, taču viņš nepārtraukti stipri šņaukāja degunu. Tā nebija saaukstējušās personas uzvedība,” viņš sacīja.
Pēc Šeitelmana domām, iespējamais iemesls varētu būt nesena medicīniska iejaukšanās.
“Ņemot vērā Putina neseno pazušanu no publiskās telpas, var secināt, ka ar organismu kaut kas nav noticis pēc plāna. Montāžā šo šņaukšanu varēja izgriezt, taču tas netika izdarīts. Tāpēc pieļauju, ka kārtējā operācija, iespējams, nav bijusi īpaši veiksmīga,” viņš norādīja.
Eksperts arī uzsvēra, ka šādas nianses esot grūti nospēlēt apzināti.
“Viņš nav izcils aktieris. Ja viņš šņaukā degunu, tad šņaukā. Kādreiz viņš runāja ar izteiktu dikcijas problēmu, bet tagad šī pastāvīgā šņaukāšanās izskatās ļoti dīvaini. To nevar notēlot. Skaidrs tikai viens — kaut kas nav kārtībā, bet kas tieši, es nezinu,” viņš rezumēja.