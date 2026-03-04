“Tas ir kā bomžu bariņš, kas piesienas uz ielas!” Attapīgi ļaudis spriež par aktuālu problēmu, kas ikvienu var pataisīt par bezpajumtnieku 0
Mūsdienu krāpnieku pilnajā pasaulē, šķiet, ka katrs zvans ir aizdomīgs. Un – pat labi, ka tā. Labāk būt drošam nekā kļūt par upuri. Pērn krāpnieki Latvijas iedzīvotājiem izkrāpuši kosmiskas summas – vismaz 23,7 miljonus eiro. 2024. gadā tie bija 16 miljoni eiro.
Visizplatītākais krāpšanas veids 2025. gadā bijis vikšķerēšana jeb telefonkrāpšanas, kam seko smikšķerēšana jeb krāpnieciskās īsziņas un investīciju krāpšanas. Telefonkrāpšanas bija izplatītākais krāpšanas veids gan pēc notikumu skaita, gan pēc cietušo un izkrāptās summas. Kopumā reģistrētas 6479 telefonkrāpšanas, kas veido aptuveni 55% no visām krāpšanām.
“Diez jauns krāpniecības veids? Šodien zvana nepazīstams numurs, paceļu – tur krieviski kaut ko jautā. Palūdzu, lai runā latviski – turpina krieviski. Nometu. Līdz šim nekas jauns, bet tad – pēc tam 2x atkal zvana (katru reizi jauns nr.), atkal paceļu un saku, lai runā latviski – šoreiz zvanītājs sāk lamāties UN SAUC MANI VĀRDĀ. Šī pēdējā daļa ir nebijusi krāpnieku zvanos. Kā citiem? Arī ir bijis kas līdzīgs?” sociālajā medijā “Threads” līdzcilvēkus uzrunā Eduards.
Ļaudis komentāros spriež par krāpniecību:
“Vajag teikt, paceļot klausuli, ka policijas iecirknis. Lai tur kāds valodas nepraša — vārdu ‘policija’ jau visi saprot…”
“Viņiem bieži ir ne tikai telefona numurs, bet arī citi dati.”
“Šāda veida krāpniecība ir jau vairākus gadus. Tas nav nekas īpašs, ka zina tavu vārdu — kāds interneta veikals vai jaunumu liste, kurā pierakstījies, ir pārdevuši tavu e-pastu un vārdu, uzvārdu krāpniekiem.”
“Ir bijis, ka nosauc ne tikai vārdā, bet arī uzvārdā.”
“”Pēc tam 2x atkal zvana (katru reizi jauns nr.), atkal paceļu.” Labāk vienkārši necelt. Pēdējos gados tā ir īsta sērga — spameri zvanās, cilvēki ceļ, un spameri atzīmē, ka ‘numurs aktīvs’. Pie tam zvanās pat no ārzemēm, ko celt kategoriski nevajag. Tas ir apmēram kā bomžu bariņš, kas piesienas uz ielas. Labāk iet tālāk.”
“Ja bankā piesaistīts tel. nr. konta pārskaitījumiem, tad var mierīgi uzzināt ne tikai vārdu, uzvārdu, bet arī konta numuru.”
