Superīgas ziņas! Latvijas biatloniste Estere Volfa izcīna zeltu pasaules junioru čempionātā 0

LETA
16:49, 4. marts 2026
Latvijas biatloniste Estere Volfa trešdien Vācijā pasaules junioru čempionātā izcīnīja zelta godalgu 7,5 kilometru sprintā.

Volfa šaušanā guļus kļūdījās vienu reizi, šaušanā stāvus viņa aizvēra visus mērķus un finišu sasniedza pēc 21 minūtes un 39,8 sekundēm.

Latvijas biatloniste apsteidza otrās vietas ieguvēju somieti Inku Hamalainenu par 53,9 sekundēm, bet vāciete Sidneja Vestlinga atpalika minūti un 7,2 sekundes un noslēdza labāko trijnieku. Hamalainena un Vestlinga arī pieļāva pa vienai kļūdai šaušanā guļus.

Pasaules jauniešu un junioru čempionāts Arberā norisināsies līdz svētdienai.

