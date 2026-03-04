VIDEO. Vai mežā esi dzirdējis šo skaņu? Tā riesta laikā sauc lūsis 0

Vietnē “X” publicēts video no Polijas, kurā redzams lūsis un skaidri dzirdami tā saucieni. Ieraksts tapis laikā, kad šiem plēsējiem sākas pārošanās sezona jeb riests.

Lūšu riests parasti norisinās ziemas beigās un agrā pavasarī – galvenokārt februārī un martā. Šajā periodā citkārt vientuļo dzīvesveidu piekopjošie dzīvnieki kļūst ievērojami aktīvāki. Tēviņi meklē mātītes un savā starpā var cīnīties par iespēju pāroties.

Riesta laikā mežā dzirdama lūšiem raksturīgā skaļā, zemā ņurdēšana un saucieni, kas būtiski atšķiras no viņu ikdienas klusās un noslēgtās uzvedības. Tieši šādas skaņas dzirdamas arī video, kas piesaistījis plašu uzmanību sociālajos tīklos.

Speciālisti norāda, ka šajā laikā lūši biežāk pārvietojas un var iznākt atklātākās vietās, tādēļ pieaug iespēja tos pamanīt vai saklausīt. Tomēr eksperti atgādina – sastopot savvaļas dzīvniekus, īpaši riesta laikā, ieteicams ievērot drošu distanci un netraucēt to dabisko uzvedību.

