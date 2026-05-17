Vīrietis, kurš apceļojis visas pasaules valstis, nosauc viskaitinošāko tautu. Viņam ir kas sakāms arī par Baltiju
23 gadus vecais vācietis Luka Pferdmengess, visticamāk, ir jaunākais cilvēks, kurš apceļojis visas pasaules valstis. Influenceris savos sociālo tīklu kontos dalās ne tikai ar pasaules skaistākajām vietām, bet arī atklāj, kurās nācies pamatīgi vilties. Nesen viņš saviem sekotājiem pastāstījis, kuras tautas ir viskaitinošākās, un atklājis, ko domā par Baltijas valstīm.
Vācietis, kura pieredzei un iespaidiem seko līdzi vairāk nekā 3 miljonus liela sekotāju “armija”, sarunā ar “Daily Mail” atklāja, kuras valstis, viņaprāt, ir pārvērtētas.
“Ēģipte, Francija, Maldīvu salas, Maurīcija, Seišelu salas, lielākā daļa Karību jūras Mazo Antiļu salu. Tās bieži vien ir ļoti tūristiskas, un tajās nav nekā cita, izņemot skaistas pludmales,” sacīja ceļotājs.
Viņš turpināja, apgalvojot, ka Karību salas ir ļoti pārvērtētas, un pēc tam izcēla vienu Āfrikas valsti kā īpaši kaitinošu. “Manuprāt, Ēģipte ir tūristiem viskaitinošākā valsts,” neslēpa Luka.
Tomēr daudzi Lukas sekotāji viņa kanālā “thegermantravelguy” apšaubīja viņa viedokli par Ēģipti, apgalvojot, ka viņš “droši vien apmeklējis nepareizās vietas”.
Turpretī vairākas Baltijas valstis, kā arī Uzbekistāna, Mjanma un lielākā daļa Latīņamerikas valstu, pēc viņa domām, ir nepietiekami novērtētas. Ceļotājs ir pārliecināts, ka valstis, par kuru eksistenci cilvēki aizmirst vai nenojauš, bieži vien ir daudz interesantākas un pieejamākas nekā populārākie tūristu galamērķi.
Kā mazāk zināmas, taču vienas no skaistākajām valstīm pasaulē viņš izcēla Butānu un Mjanmu.
Pieredzējušais ceļotājs uz jautājumu par to, kuru Eiropas valsti viņš uzskata par bīstamāko, atbildēja, uzsverot, ka Beļģija naktī šķiet ļoti nedroša, bet pašu valsti viņš raksturoja kā diezgan nejauku un pelēku. Viņš pieminēja arī Parīzi, Londonu un Frankfurti kā vietas, kuras uzskata par īpaši bīstamām.
Viņš piebilda: “Mani pārsteidz, cik maz uzmanības saņem tādas vietas kā Melnkalne vai Slovēnija. Tās ir vienas no skaistākajām valstīm pasaulē, un tās ir arī lētas, bet maz kurš tās apmeklē.”
Jautāts par savu iecienītāko valsti, Luka atklāja, ka viņam ir nevis viens, bet deviņi mīļākie galamērķi. Tā ir Meksika, Brazīlija, Izraēla, Spānija, Butāna, Apvienotā Karaliste, Apvienotie Arābu Emirāti, Portugāle un Austrija.
Tomēr viņš īpaši izcēla Lisabonu Portugālē kā savu mīļāko Eiropas pilsētu: “Es no sirds dievinu Lisabonu, kādreiz domāju šeit pārcelties, bet ne tagad.”