Lielās tanku kolonnas vairs neredzēsiet – Slaidiņš atklāj, kas tagad nosaka kauju iznākumu Ukrainā

0:15, 17. maijs 2026
Viedokļi

NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” komentēja situāciju frontē Ukrainā un Krievijas pavasara-vasaras ofensīvu. Viņš uzsvēra, ka smagākās kaujas šobrīd notiek Donbasā, bet pati karadarbība būtiski mainījusies.

Slaidiņš norādīja, ka frontē vērojama strauja situācijas saasināšanās un Krievija atsākusi masveida triecienus civilajai un kritiskajai infrastruktūrai.

“Situācija joprojām ir vissaspringtākā austrumu un dienvidaustrumu frontes līnijā,” viņš sacīja. Pēc Slaidiņa teiktā, Krievijas spēki koncentrēti vairākos virzienos, tostarp Kupjanskas, Guļajpoļes un citos sektoros, taču vissmagākās kaujas notiek Doņeckas telpā.

Viņš uzsvēra, ka bez Slovjanskas, Kramatorskas un Kostjantinivkas ieņemšanas, Krievija nevar runāt par pilnīgu Doņeckas apgabala kontroli.

“Šīm pilsētām ir jākrīt Krievijas rokās,” norādīja Slaidiņš.

Vienlaikus viņš piebilda, ka pašreizējā tempā Krievijas spēkiem tas nebūs viegli sasniedzams. Viņaprāt, klasiskās tanku kolonnas vairs nespēlē izšķirošu lomu.

“Tanki vairs nebrauks lielās kolonnās. Kauju smagumu tagad nes divkājainie organismi,” sacīja Slaidiņš. Viņš skaidroja, ka frontē arvien retāk redzami tradicionālie tanki, jo tos efektīvi neitralizē droni.

Viņaprāt, šobrīd īpaši svarīgs ir izlūkošanas un loģistikas karš, kurā Krievija cenšas degradēt Ukrainas apgādes iespējas un spēju uzturēt fronti.

