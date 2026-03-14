"Google Maps" pret "Wase"- kurš kuru? Maps iegūst lielākos atjauninājumus desmitgadē
Debates par to, kas labāks navigators, Google Maps vai Waze, turpinās, bet Google Maps tikko ieguvis divus milzīgus uzlabojumus, kas varētu vēl vairāk nostiprināt tā pozīciju kā labākā universālā navigācijas lietotne pasaulē.
Pirmā jaunā funkcija – „Ask Maps“ – ir ar Gemini darbināma sarunvalodas pieredze ceļotājiem, kas jau vairākus gadus bija neizbēgama. Otru jauno funkciju Google sauc par „Immersive Navigation“ un dēvē to par „lielāko navigācijas uzlabojumu vairāk nekā desmit gadu laikā“, vēsta portāls techradar.com.
Gājējiem un ceļotājiem visvairāk aizraujošā jaunā funkcija ir „Ask Maps“. Šī cilne atrodas ļoti redzamā vietā tieši zem lietotnes meklēšanas lauka un ir kā Maps specifiska Gemini versija, kas spēj atbildēt uz ļoti detalizētiem ceļojumu jautājumiem.
Piemēram, Google demonstrācijā minēti šādi jautājumi: „Manam telefonam beidzas baterija – kur es varu to uzlādēt, negaidot garā rindā pēc kafijas?“ vai „Vai šovakar ir kaut kur tuvumā atvērts publisks tenisa laukums ar apgaismojumu, kur es varu paspēlēt?“
Citiem vārdiem – tas nav tikai esošo Google Maps sadaļu un informācijas pārstrādāšana. Ja funkcija reālajā dzīvē strādās tikpat labi kā demonstrācijās, tā var izrādīties ārkārtīgi noderīga.
Kā rādīts prezentācijā, „Ask Maps“ atbild uz ļoti specifiskiem jautājumiem par bezmaksas tālruņa lādētājiem tuvumā vai floristiem maršrutā – tas varētu izrādīties ļoti ērti, ja funkcija tikpat precīzi darbosies ikdienā.
Google norāda, ka „Ask Maps“ var arī izveidot pilnus ceļojumu maršrutus, balstoties uz informāciju no vairāk nekā 300 miljoniem vietu un 500 miljoniem lietotāju ieguldījuma. Piemēram, tu vari teikt:
„Es braucu uz Lielo kanjonu, Horseshoe Bend un Coral Dunes – kādi ieteicamie pieturas punkti pa ceļam?“
Google īpaši uzsver privātuma aspektu: „Tas nav saistīts ar citām tavām lietotnēm vai citiem taviem datiem.“
„Ask Maps“ sāk izlaist tagad ASV un Indijā Android un iOS ierīcēs, drīzumā arī datorversijā. Google vēl gan nekomentēja globālās šīs jaununājumu izlaišanas termiņus.