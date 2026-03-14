Viktors Orbāns
Foto. Scanpix/LETA/EPA/Olivier Matthys

Orbāns lūdz Eiropai ko neiedomājamu un brīdina savu tautu: Jūs kļūsit par "Ukrainas koloniju"

LA.LV
17:40, 14. marts 2026
Ziņas Ekonomika

Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns savā priekšvēlēšanu kampaņā aktīvi izmanto antiukraiņu retoriku. Viņš joprojām apsūdz Ukrainu par it kā apzinātu naftas cauruļvada “Družba” bloķēšanu – tas ir maršruts, pa kuru Ungārija saņem Krievijas naftu, vēstīts vietnē Dialog.ua.

Orbāns nāk klajā ar retoriku, ka viņa valsts nekad nekļūs par “Ukrainas koloniju”. Šo paziņojumu viņš izteica jaunā videoierakstā, kas publicēts viņa Facebook lapā 14. martā.

Orbāns tur pauda nožēlu, ka piegādes pa šo cauruļvadu ir bloķētas jau 19 dienas, nosaucot maršrutu par “vitāli svarīgu Ungārijai un Slovākijai”. Pēc viņa vārdiem, ungāru speciālisti jau vairākas dienas atrodas Kijivā, bet viņiem vēl nav atļauts pārbaudīt cauruļvada stāvokli.

Uzrunā Orbāns arī norādīja, ka pasaule pašlaik nespēj tikt galā ar enerģētikas krīzi, ko izraisījusi militārā darbība Tuvajos Austrumos. Viņaprāt, situāciju varētu atvieglot lēta Krievijas nafta, taču ES no tādām piegādēm atsakās.

Tāpēc viņš aicināja Briseli sekot ASV piemēram, kuras uz laiku atviegloja sankcijas pret Krievijas naftu.

Turklāt Orbāns mudināja ungārus piedalīties “Miera gājienā” un atkārtoti uzsvēra, ka Ungārija nekļūs par “Ukrainas koloniju”. “Zelenskis šeit nekomandēs,” viņš piebilda.

Kā ziņo Dialog.ua avots, Ukrainas Ārlietu ministrija komentējusi Orbāna minēto ungāru delegācijas vizīti, norādot, ka tai nav oficiāla statusa. Iepriekš Orbāns paziņoja, ka Budapešta plāno ar spēku panākt Krievijas naftas tranzīta atjaunošanu caur Ukrainu.

LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.